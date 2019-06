De Bruyne: “Niet onze beste match, maar hebben gedaan wat we moesten doen” GVS/ABD

08 juni 2019

22u47

Bron: VTM NIEUWS 0

Kevin De Bruyne: “Gedaan wat we moesten doen”

Winnen. Dat was de enige opdracht van de Rode Duivels, zo zag ook Kevin De Bruyne. “We hebben gedaan wat we moesten doen”, analyseerde hij na de 3-0-gewonnen match tegen Kazachstan. “Akkoord, dit was niet onze beste match, het was een beetje zoeken. Je mag ook niet vergeten dat de meesten al drie weken niet gespeeld hebben. Maar we hadden de hele match onder controle. Nu is het op naar dinsdag. Want natuurlijk wil iedereen deze periode goed afsluiten. Aan het einde van het seizoen zonder kleerscheuren deze matchen winnen, daar gaat het om.”

Timothy Castagne: “Heel mooi om mijn eerste voor België te maken”

Doelpuntenmaker Timothy Castagne was achteraf erg tevreden. Hij scoorde zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. “Dit wordt een mooie herinnering. Het is heel fijn om mijn eerste te maken. Dat het verrassend was dat ik speelde? Goh, Thomas (Meunier, red.) komt net terug van een blessure en ik heb er een goed seizoen op zitten. Daar heeft de bondscoach naar gekeken. Dit geeft motivatie voor iedereen. Nu moeten we gefocust blijven richting het duel tegen Schotland komende dinsdag.”