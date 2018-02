De Bruyne maakt zich, ruim 4 maanden voor WK, zorgen: "Kans is groot dat we sneller dan ons lief is geen topploeg meer zijn" Redactie

01 februari 2018

17u17

Bron: HUMO 136 Rode Duivels De voorbije weken stonden in het teken van zijn De voorbije weken stonden in het teken van zijn nieuw contract bij Manchester City en zijn fantastische vrijschopgoal tegen Cardiff City in de FA Cup. Maar in een uitgebreid interview met HUMO heeft Kevin De Bruyne (26) het, ruim vier maanden voor het WK in Rusland, ook over de Rode Duivels. 'KDB' gaf aan dat hij voorlopig enkel aan Man. City wil denken, maar toch zei de middenvelder van de Rode Duivels dat hij zich zorgen maakt.

"Ik wil op het WK in Rusland niet nog eens meemaken wat er op het EK in Frankrijk is gebeurd", zegt de middenvelder in HUMO. "Mijn gevoel zegt me dat dit de beste ploeg is die de Rode Duivels al gehad hebben. Maar sommige spelers worden al wat ouder en zullen in de nabije toekomst misschien afhaken. Vooral in de verdediging. Daar denk ik over na, want ik zie geen jonge, talentvolle verdedigers van hetzelfde niveau om hun plaats in te nemen."

Wij zijn ook maar België, een klein land, met een kleinere poel van spelers om uit te vissen dan in Duitsland of Frankrijk. De kans is groot dat we sneller dan ons lief is geen topploeg meer zullen zijn. En dan worden we weer een subtopper. Natuurlijk kan het over vier jaar weer helemaal anders zijn, maar ik kijk naar nú. En ja, ik maak me zorgen."

Geloof me maar, er is géén probleem bij de nationale ploeg. Ik hoop gewoon dat we klaar zullen zijn wanneer het WK begint.

WK winnen

"Met een ploeg als de onze moet je die ambitie durven uitspreken: ‘Wij willen dat WK winnen!’ Maar er zijn misschien wel twaalf landen die hetzelfde willen. Dus mag je niets aan het toeval overlaten: je zal top moeten zijn. Geloof me maar, er is géén probleem bij de nationale ploeg. Ik hoop gewoon dat we klaar zullen zijn wanneer het WK begint."

Vorig jaar in november, na de oefeninterland tegen Mexico, uitte De Bruyne al eens kritiek, onder meer op bondscoach Roberto Martínez. "Ik wilde geen kritiek geven, wel een signaal: ‘Wij als ploeg en iedereen errond kunnen nog veel beter'", komt De Bruyne daar nog eens op terug. "Ik heb gezegd wat ik meende te moeten zeggen, nu is het aan de technische staf. Ik begrijp dat een bondscoach dingen wil testen, maar ik wil winnen op een veld, geen dingen proberen."

"Een tactisch plan is gewoon nodig. Op dit topniveau kan iedereen goed voetballen. Het verschil zit in de details. Als je 100 kleine dingen één procent beter doet, zal je verder komen dan door één ding 100 keer beter te doen."