De Bruyne hekelt tactiek bij Rode Duivels: “Er moet iets veranderen”

Niels Poissonnier

11u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Rode Duivels Zeven maanden voor het WK heeft Kevin De Bruyne stevig uitgehaald. “Zolang we tactisch geen goed systeem hebben, zullen we moeilijkheden blijven krijgen tegen landen als Mexico.” Kritiek die kan tellen.

Ergernissen troef deze ochtend bij Kevin De Bruyne. Het zit de middenvelder van Manchester City hoog dat België vrijdag onderlag tegen Mexico. “Mexico was tactisch gewoon beter. Hun systeem zorgde ervoor dat onze vijf verdedigers laag stonden en dat we op het middenveld zwommen – het was vijf tegen zeven… Kijk, wij teren nog altijd te veel op ons talent. Zolang er tactisch geen goed systeem staat voor de ploeg, gaan we moeilijkheden krijgen tegen landen als Mexico”, fulmineerde De Bruyne. “Het is jammer dat we tot nu toe nog geen oplossing gevonden hebben.”

“We spelen natuurlijk een systeem dat in principe heel verdedigend is, maar bij ons ingevuld wordt door veel aanvallende spelers die de bal willen. Dan krijg je een beetje een probleem, zoals vrijdag tegen Mexico. Een match waarin we heel weinig balbezit hadden en iedereen in een systeem terechtkomt dat hem eigenlijk niet ligt. We weten nu dat we tegen zulke ploegen iets moeten veranderen.”

De Bruyne gaf nog mee dat hij al af en toe met bondscoach Roberto Martínez gesproken heeft over de tactiek. “Maar uiteindelijk beslist hij. Ik denk dat de trainer een oplossing moet zoeken, zodat we zulke situaties als tegen Mexico in de toekomst kunnen vermijden.”

