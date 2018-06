De Bruyne: "De organisatie stond op punt, voor de rest hebben we nog drie weken tijd" DMM

02 juni 2018

22u55

Bron: VTM 0 Rode Duivels Geen doelpunten gescoord, maar ook geen tegen in de oefenwedstrijd met Portugal. Ook Kevin De Bruyne zag dat. De spelmaker van Manchester City toonde zich achteraf tevreden met het spel. "We hebben nog tijd."

Een dooddoener van formaat in het Koning Boudewijnstadion. "Het was niet slecht, maar het kan natuurlijk altijd beter", dixit Kevin De Bruyne net na de oefenpot tegen Portugal. KDB was zelfs gematigd tevreden met de prestatie van de Rode Duivels. "De organisatie zat goed vandaag, ik vond het een stuk beter dan voordien. We mogen niet vergeten dat dit Portugal geen slechte ploeg is. 0-0 is dus geen kwade uitslag."

"We weten wat goed en fout liep, maar dat is iets om intern te evalueren. We hebben deze week hard getraind en bij momenten ging het ook in de wedstrijd goed. Ach, we hebben nog drie weken om klaar te te geraken. Iedereen moet fysiek en mentaal scherp zijn om naar Rusland af te zakken."

Mentaal zit het dus wel goed bij de nationale ploeg, fysiek iets minder. Rots in de branding Vincent Kompany viel vroeg in de tweede helft geblesseerd uit. Nieuws over de kwetsuur had De Bruyne nog niet. "Neen, ik weet niet wat er aan de hand is. Het is nog te vroeg om daar over te oordelen. Misschien is het iets kleins. Er is nog tijd."

"Het zou in elk geval jammer zijn als hij er niet bij is. Hij kan de ploeg met zijn ervaring en klasse altijd iets bijbrengen. Gelukkig hebben we nog matchen zonder hem gespeeld. De invallers hebben het vandaag goed gedaan. Dat toont dat iedereen klaar is."