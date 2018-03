De bondscoach zag dat het goed was: "Radja? De fans beïnvloeden me niet" PJC

28 maart 2018

07u50 0 Rode Duivels Eind goed, al goed. Althans voor bondscoach Roberto Martínez. Zelfs Radja Nainggolan kreeg lof. "Hij was foutloos." Maar da's geen garantie.

Wat hebt u uit deze oefenpartij geleerd?

"Ik wil het liever hebben over de vollédige stage - deze match was slechts een onderdeel. En ik moet zeggen: ik ben tevreden. Ik heb een goeie attitude gezien, met veel focus en uitstekende integratie van de nieuwkomers. Dat bleek ook tegen Saoedi-Arabië: we scoorden vlot, creëerden veel kansen en hielden de nul. Dit was een succes."

Romelu Lukaku zit aan tien doelpunten in zijn laatste zes interlands. Hoe kijkt u naar die cijfers?

"Impressive. 'Rom' is zo matuur. Hij gebruikt zijn sterke lichaam fantastisch, is beter geworden met de rug naar doel en liet zich goed betrekken in het samenspel. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste: hij heeft een eeuwige neus voor goals. Dat zal nooit veranderen, het is ook daarom dat coaches altijd veel geld voor hem zullen betalen. (grijnst) Ik spreek uit ondervinding."

Toby Alderweireld speelde voor het eerst sinds 18 februari. Hoe cruciaal is het dat hij blíjft spelen bij Tottenham?

"Dat is voor elke jongen belangrijk - binnen zeven weken start onze voorbereiding al. Maar ik ben zeer tevreden over Toby: hij pikte alles snel op. Het was niet te zien dat hij ritme miste."

Maar als er iets met hem, Kompany, Vermaelen of Vertonghen gebeurt, hebt u toch een probleem? Er zijn geen alternatieven.

"Het is waar dat die vier spelers een heel hoog niveau halen. Hen kan ik niet zomaar vervangen - Lionel Messi is ook onmisbaar - maar we werken eraan. Jongens als Kabasele of Ciman kunnen helpen. Het komt goed."

Hoe beoordeelt u de invalbeurt van debutant Anthony Limbombe?

"Zijn stage was perfect - Anthony is een mooie ambassadeur voor de Belgische competitie. Hij heeft een mooie toekomst voor zich, zeker als hij wingback blijft bij Club Brugge. Hij bezit een zeer interessant profiel."

Een andere wisselspeler: Radja Nainggolan. Was u tevreden met zijn inbreng?

"Ook zijn periode bij ons was foutloos. Radja, met een geweldige houding, speelde zoals hij is: heel energiek en intens. (grijnst) Ik ken Radja, hé - ik weet wat hij waard is."

Was u verrast toen de fans hem toezongen?

(lacht) "Dat moet kunnen, toch? Voetbal en populariteit gaan hand in hand. Bovendien is Radja een speler met een over-mijn-lijk-mentaliteit - dan is het logisch dat het publiek van hem houdt."

Zal dat u beïnvloeden?

(schudt het hoofd) "Neen, dat zou stom zijn. De supporters hebben recht op hun mening, maar ik moet de perfecte mix van 23 spelers vinden. (zucht) Extreem moeilijk, hoor."

Is dat zo? Wij kunnen op één minuut 19 namen opnoemen die sowieso uw selectie halen.

"Sommige spelers hebben zúlke grote verdiensten gehad tijdens de WK-campagne dat ze meer zekerheid hebben. Neem nu Nacer Chadli: hij was misschien de meest regelmatige pion, maar kwam dit seizoen weinig in actie. Ik hoop dat dat de komende weken verandert, want hij is polyvalent en brengt kwaliteit. Ach, als hij fit is, zal hij spelen bij West Brom."

Slotvraag: wat vond u van het systeem met twee spitsen?

"Ik meen dat het nuttig kan zijn om om te schakelen tijdens een wedstrijd, afhankelijk van de omstandigheden. Met twee diepe aanvallers is er hoe dan ook meer dreiging. Zeker als Michy Batshuayi één van de twee is - hij was sterk. (zwijgt even) Weet je, de tactische flexibiliteit wordt vooral een werkpunt de komende weken. De spelers willen daarin mee. Phenomenal!"