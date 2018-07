De Bilde en Albert maken WK-balans op: "Eden heeft alles aan flarden gespeeld, maar hij zal nooit Messi of Cristiano zijn" Pieter-Jan Calcoen en Niels Poissonnier in Rusland

14 juli 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Hun valiezen zijn al ­gepakt. Na meer dan een maand in de slipstream van de Rode Duivels te analyseren, vliegen ook Philippe Albert (51) – Le Soir/RTBF – en Gilles De Bilde (47) – VTM – straks terug naar België. "We hebben iets ongelooflijks beleefd." Het memorabele WK in Rusland, door hún ogen.

Heren, wie is jullie MVP onder de Rode Duivels?

De Bilde: "Eden."

Albert: "Mogen we er twee kiezen? Ik zou graag ook Thibaut Courtois zeggen. Zonder hem waren we misschien niet zo ver geraakt. Maar zoals Gilles zegt: Eden was exceptioneel."

De Bilde: (enthousiast) "Hij was top. De beste Eden die ik al zag. Het enige wat bij hem nog ontbreekt, is dat scorend vermogen. Maar voor de rest heeft Eden iedere verdediging aan flarden ­gespeeld."

Albert: "Hij heeft die lijn van in de laatste oefeninterlands hier doorgetrokken. Alleen de groten kunnen zó het verschil ­maken. Eden heeft de wereld laten zien dat hij un grand star is. Hij moet nu op clubniveau een nieuwe stap zetten. Chelsea is te klein geworden voor hem."

De Bilde: "Het probleem is dat Eden de voorbije ­jaren trainers als Mourinho en Conte gehad heeft. Coaches die verdedigend zijn ingesteld – terugplooien, organisatie, alle negatieve aspecten van het voetbal. Maar nu komt er met Sarri een ­offensieve trainer… Dat heeft hij bij Napoli ­bewezen. Wat moet je dan doen? Toch blijven? (denkt) Als Sarri niet naar Chelsea zou gaan, heeft ‘Phil’ ­gelijk. Dan moet Eden sowieso vertrekken naar een ploeg à la Barcelona of Real Madrid. Maar nu…"

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN