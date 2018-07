De Belgische hoogdag op de sociale media van Rode Duivels: Dembélé wordt gepest, Batshuayi over zieke Toby: 'Te veel gedronken gisteravond'" ODBS

15 juli 2018

18u24 7

De Rode Duivels sloten een memorabel WK af met een dag die zij en de fans nooit nog zullen vergeten. In totaal 40.000 supporters op en rond de Brusselse Grote Markt zorgden voor een onvergetelijke apotheose. Dankbaar voor wat Onze Jongens gepresteerd hadden in Rusland - op hun beurt bedankten de Duivels de tricolore mensenzee voor de steun. Hieronder hoe de Duivels de parade beleefden via filmpjes en posts op hun sociale media. Opvallend hoe bijvoorbeeld Dembélé gepest werd door zijn maatjes Vertonghen en Kompany: zo is op de InstaStories van die laatste te zien hoe ze met Moussa lachen omdat er naast de bus een dubbelganger van de middenvelder rondloopt. Ook Michy Batshuayi liet de wereld nog eens kennismaken met zijn guitig karakter. Over de ziekte van Toby Alderweireld, die de parade noodgedwongen moest missen, tweette de spits: 'ziekte: hij dronk te veel gisteravond'.

What a welcome home, I love our fans! #REDTOGETHER 🇧🇪 #fifaworldcup pic.twitter.com/NfygB1hdxE Eden Hazard(@ hazardeden10) link

Having the best day, thanks to you all!!! #family #fifaworldcup Een foto die is geplaatst door null (@hazardeden_10) op 15 jul 2018 om 17:53 CEST

🙌🏻👏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@adnanjanuzaj) op 15 jul 2018 om 16:15 CEST

Unbelievable day. Amazing welcome home 🙌🏻🇧🇪 #REDTOGETHER Een foto die is geplaatst door null (@jvertonghen) op 15 jul 2018 om 16:10 CEST

These fans😍!! One nation, #redtogether ❤️🇧🇪 Een foto die is geplaatst door null (@thibautcourtois) op 15 jul 2018 om 16:17 CEST

What a reception! Thank you all for the support🇧🇪 #redtogether This day will never be forgotten. My hometown❤ WE ARE TOGETHER! #wc2018 Een foto die is geplaatst door null (@dedryck.boyata) op 15 jul 2018 om 16:26 CEST

Best fans in the world!!!!🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #1 #redtogether Een foto die is geplaatst door null (@thibautcourtois) op 15 jul 2018 om 14:25 CEST

BEST. FANS. IN THE. WORLD. Thank you for all your support 🇧🇪❤🙌🏽🙌🏽🙌🏽 Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 15 jul 2018 om 16:31 CEST

PROUD!! Thanks all for the amazing support!! 🇧🇪🇧🇪🇧🇪👏🏼👏🏼👏🏼 #REDTOGETHER Een foto die is geplaatst door null (@22mignolet22) op 15 jul 2018 om 16:28 CEST