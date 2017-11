Daar zijn ze dan! In deze truitjes gaan de Rode Duivels voor eeuwige voetbalglorie op het WK in Rusland Redactie

10u17 0 KBVB/Adidas Romelu Lukaku, Eden Hazard en Mitchy Batshuayi in het nieuwe shirt.

De KBVB en Adidas presenteren vandaag samen het nieuwe thuistenue waarmee de Rode Duivels zullen aantreden op het WK in Rusland. België gaat met het nieuwe shirt zoals verwacht retro.

Het nieuwe thuisshirt is geïnspireerd op het iconische shirt uit 1984. Kenmerkende details zijn de opvallende grafische print op de borst en het bondslogo dat centraal op het shirt is geplaatst. De Rode Duivels zullen voor het eerst in het nieuwe tenue te zien zijn in de thuiswedstrijd tegen Mexico op 10 november. Het shirt is vanaf vandaag te koop, onder meer in de KBVB webshop en op adidas.be.

KBVB/Adidas Divock Origi.

KBVB/Adidas Eden Hazard

Inspiratie uit jaren ‘80

Het shirt is een moderne interpretatie van het truitje dat in de jaren ’80 door de Rode Duivels gedragen werd, compleet met de opvallende grafische print en centraal geplaatst bondslogo. Voor het shirt is gekozen voor een v-hals. De namen en nummers op het shirt zullen in het geel gedrukt worden. Voor zowel het broekje als de kousen is ook gekozen voor een rode kleur met gele accenten.

KBVB/Adidas Romelu Lukaku.

KBVB/Adidas Meunier.

KBVB/Adidas Batshuayi.

KBVB/Adidas Witsel.

KBVB/Adidas Tielemans.

KBVB/Adidas Chadli in de trainingsoutfit.

KBVB/Adidas Defour.

😄👕🇧🇪

Our new 2018 FIFA #WorldCup Home

jersey by @adidasfootball.

Available now onhttps://t.co/TypSuKC25M.#HereToCreate #RoadToRussia pic.twitter.com/OW9fqquLps BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link