Daar is Eden Hazard op het oefenveld in Tubeke, veel vraagtekens achter namen van Lukaku en Chadli



13 november 2018

19u16

Roberto Martinez kon vandaag in Tubeke voor de tweede dag op rij over 21 spelers beschikken op training in de voorbereiding op het Nations League-tweeluik tegen IJsland en Zwitserland.

In vergelijking met de indoorsessie van maandag was aanvoerder Eden Hazard er deze keer wel bij. De draaischijf van Chelsea lijkt dus helemaal hersteld van zijn rugblessure. Dennis Praet verscheen dan weer niet op het oefenveld. De middenvelder van Sampdoria werd afgelopen weekend bij de rust van het veld gehaald in de Serie A-wedstrijd tegen AS Roma.

Yannick Carrasco trainde in Tubeke nog niet met de groep, zondag stond hij echter in China nog op het terrein. Achter de namen van Nacer Chadli en Romelu Lukaku staan dan weer meer vraagtekens. Chadli moest zondag na 21 minuten met een blessure aan de ribben van het veld in de wedstrijd van zijn club Monaco tegen Paris Saint-Germain. Romelu Lukaku miste bij Manchester United de competitiewedstrijd tegen Bournemouth en het treffen met Juventus in de Champions League. Zondag speelde hij wel het laatste halfuur mee in de derby tegen Manchester City en lokte hij een penalty uit. Voor woensdag zal er echter geen beslissing genomen worden over Rode Duivels die onzeker zijn voor het tweeluik. Pas nadien kan er beslist worden of er eventueel andere spelers alsnog opgeroepen worden.

Na het duel van donderdagavond met IJsland volgt voor de Duivels nog de verplaatsing naar Zwitserland. De Zwitsers hebben momenteel in groep 2 evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer op de teller. Als de Rode Duivels niet verliezen van IJsland, hebben ze drie dagen later in Luzern altijd genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales. Bij een zege tegen de IJslanders is zelfs bij een nipte nederlaag in Zwitserland met één doelpunt verschil in bepaalde scenario’s de kwalificatie nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel.