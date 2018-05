D-week voor de afvallers: "Laatste 10% van onze WK-selectie zal komende dagen duidelijk worden" Mathieu Goedefroy

28 mei 2018

16u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Voor vijf Rode Duivels is dit de week van de waarheid. Na de partij tegen Portugal van zaterdag slankt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie af tot de verplichte 23 namen. "10 procent van die selectie zal afhangen van wat er de komende dagen gebeurt."

"90% van de selectie ligt al een tijdje vast in mijn hoofd. We hebben hier niet voor niets twee jaar naartoe gewerkt", aldus bondscoach Martinez in een goedgevulde aula van het Belgian Football Centre in Tubeke. "Maar er is nog die overige 10% die zal afhangen van wat er hier de komende dagen gebeurt. We gaan nu werken met de 28 spelers die er zijn. Na de wedstrijd tegen Portugal zullen de beslissingen vallen."

Vooral voor mannen als Christian Benteke, Adnan Januzaj, Dedryck Boyata, Christian Kabasele en Divock Origi worden de komende dagen dus cruciaal. Zij moeten op het trainingsveld tonen dat ze tot alles bereid zijn om in Rusland te geraken. "Ik zoek vooral jongens die zichzelf pijn durven doen", zei Martinez nog. "Weinig tot geen teams komen zo'n toernooi door zonder af te zien. Ik ben op zoek naar een sterke groep die bereid is mekaar naar het hoogste niveau te stuwen." Ook in doel zoekt Martinez nog naar een afvaller, daar zijn Matz Sels en Koen Casteels de kandidaten. "Alle vier mijn doelmannen verdienen om er straks in Rusland bij te zijn. Het is erg om te zeggen maar ik zal dus iemand naar huis moeten sturen die dat niet verdient."

Onze bondscoach sprak ook nog heel even over de niet-selectie van Standard-middenvelder Junior Edmilson, de voorbije weken toch bijzonder in vorm. "Hij werd inderdaad door ons gevolgd en zat vrij dicht bij een selectie aan", aldus de Spanjaard. "Maar goed, er waren dus nog een paar namen voor hem in de rij. Ik ben er zeker van dat hij een grote toekomst voor zich heeft als hij zo blijft presteren."