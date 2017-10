Courtois ziet ondanks zesde clean sheet waar schoentje nog knelt - Thorgan: "Waarom moest Romelu nog scoren?" YP

06u45

Bron: Belga 1 Photo News Rode Duivels Terwijl de Rode Duivels tegen Cyprus op jacht gingen naar het doelpuntenrecord van Duitsland, moest Thibaut Courtois aan de overkant van het veld de hele wedstrijd werkloos toekijken.

De doelman van Chelsea hield zo voor de zesde keer in tien wedstrijd de nul en moest zich in totaal maar zes keer omdraaien, waarvan drie keer zaterdag in en tegen Bosnië. "In zo'n wedstrijd is het belangrijk voor mij om geconcentreerd te blijven, ook al moet ik niets doen. Cyprus speelde heel verdedigend en was naar Brussel afgezakt met als enige doelstelling zo weinig mogelijk doelpunten te incasseren", vertelde Courtois na de wedstrijd.

Photo News

Uiteindelijk werd het met 4-0 en een doelpuntentotaal van 43 treffers een evenaring van Duitsland. "Dat zat helemaal niet in ons hoofd. Mensen houden zich al te vaak bezig met statistieken die er eigenlijk niet toe doen. In deze campagne hadden we geen al te sterke tegenstanders en dan worden er wel doelpunten gescoord. Enkele tegenstanders van niveau in onze oefenwedstrijden, dat zou dan ook mooi zijn. In november volgen Japan en Mexico, in maart volgend jaar mag een echte klepper wel."

Het zou een goede test zijn, want de doelman ziet toch nog werkpunten. "Als we aanvallen laten we vaak te veel ruimte, we zouden de tegenaanvallen sneller moeten afblokken. Met onze wingbacks staan we soms iets te hoog en dat wordt nu en dan afgestraft", besloot de doelman.

Thorgan Hazard in voetbalhemel na knalprestatie

Een eerste basisplaats, een eerste treffer en aan de wedstrijd mogen starten aan de zijde van zijn oudere broer Eden, die bovendien ook nog eens twee doelpunten voor zijn rekening nam. Het mag wel duidelijk zijn dat Thorgan Hazard een avond beleefde om niet snel te vergeten. Het andere doelpunt kwam op naam van Romelu Lukaku, die zo zijn terugkeer na een enkelblessure vierde. "Na de wedstrijd vroeg ik dan ook aan Romelu waarom hij in godsnaam gescoord had, anders stonden enkel de Hazards op het scorebord", lachte Thorgan in het Koning Boudewijnstadion, waar België de WK-kwalificatiecampagne afsloot met een 4-0 thuiszege tegen Cyprus.

Photo News

"Het is makkelijk om in dit team te spelen. Ik hou immers ook van balbezit en we hebben de tegenstander geen kans gegeven. Met die 4-0 hebben we de campagne mooi afgesloten. Ik ben dan ook tevreden, ook al heb ik nog twee kansen gemist. Maar dit is goed voor de toekomst, ik wil er immers graag bij zijn op het WK."

BELGA

Ook Eden Hazard had graag nog wat meer doelpunten gezien tegen Cyprus. Met een 5-0 eindstand hadden de Belgen immers het doelpuntenrecord van Duitsland van de tabellen geveegd, nu is het een evenaring. "Er waren zeker kansen genoeg om de score hoger te laten oplopen", aldus de Chelsea-winger. "Tegen zo'n ploegen is het echter niet makkelijk, Cyprus speelde zeer defensief. Ik heb de indruk dat het een beetje een trend geworden is voor landen die hier op bezoek komen."

BELGA

BELGA