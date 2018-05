Courtois weert zich na frustrerend seizoen: “Op het WK gaan we ‘all the way’” Kristof Terreur

16 mei 2018

20u05 0 Rode Duivels Als het moet, duwt Thibaut Courtois (26) zichzelf wel uit zijn comfortzone. Een frustrerend seizoen straalt ook af op zijn imago. Onfeilbaar is hij al een tijdje niet meer, maar mentaal blijft de doelman zich weren: “Ik heb niemand nodig om me wakker te schudden.”

De ene maand mei is de andere niet. De volumeknop van de autoradio durft hij nog altijd opendraaien als er Spaanse beats of een uptempoliedje passeren, maar het gevoel is anders dan twaalf maanden geleden. Geen hey, hey, hey-duetten meer met Bruno Mars. Kriebelen doet het veel minder dan in mei 2017, naar eigen zeggen een van zijn mooiste lentes ooit. Hij leefde zich geweldig uit in het voetbal, voelde zich weer de beste in de Premier League, zoontje gekregen, 25 geworden, tweede landstitel veroverd met Chelsea, bekroond met de ‘Golden Glove’-trofee en een feestje voor de tweede verjaardag van zijn dochtertje. Alleen het laatste hoogtepunt bleef toen uit: de FA Cup. Het was geen domper op de feestvreugde. Op het ritme van ‘That’s what I like’ stapte hij toen de zomer in.

Vandaag klinkt het allemaal wat minder vrolijk. Het mindere year after van Chelsea straalt ook af op zijn doelman. Minder beslissend dan in 2016-2017 en het pispaaltje voor vierentwintig uur nadat het genie Lionel Messi in de Champions Leagueconfrontatie met Barcelona twee ballen netjes tussen zijn benen had gemikt. Het aura kreeg wat blutsen. Zijn reputatie bij het eigen publiek ook, niet geholpen door zijn weigering van een lucratief contract van ruim 230.000 euro per week en zijn geflirt met Real Madrid en PSG – twee van de drie ploegen, die naast Atlético, aan hem snuffelen. Genieten doet hij tegenwoordig wat minder. Winst in de FA Cup, zaterdag tegen Man United, kan de pleister op de wonde zijn.

Hoe kijk jij zelf terug op dit seizoen?

“Ik denk dat ik nog een vrij goed seizoen heb gekeept. Misschien was het op sommige momenten minder, maar over het algemeen was het goed. De laatste matchen presteer ik ook weer op niveau en ik denk niet dat die FA Cup-finale daar veel aan zal veranderen. Het is altijd mooi als je een seizoen kan beëindigen met een trofee.”

