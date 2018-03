Courtois recht voor de raap: "Onze backs staan in dit systeem vaak veel te hoog" GVS

Bron: Sporza 33 Rode Duivels Op z'n tong bijten zal Thibaut Courtois niet snel doen. De doelman van de Rode Duivels sprak in een interview met Peter Vandenbempt vrijuit over de tactische keuzes van bondscoach Martínez, de winnaarsmentaliteit van onze nationale voetbalheren en de doelen op het WK in Rusland. "In België word je te rap afgeschoten als je ambities durft uit te spreken."

“Zolang we tactisch geen goed systeem hebben, zullen we moeilijkheden blijven krijgen tegen landen als Mexico.” De woorden van Kevin De Bruyne na het 3-3-gelijkspel in een vriendschappelijk duel van november waren niet min. Een issue waar Courtois voor de microfoon van Peter Vandenbempt op terugkomt: "Ik ging akkoord met wat Kevin toen zei, maar je moet sterk staan om die woorden te durven uiten. De helft is akkoord met je kritiek, de andere helft niet en zodra je zelf een slechte match speelt, krijg je die uitlatingen terug in je gezicht."

"Maar in mijn ogen had hij gelijk, want we moeten leren om tactisch allemaal hetzelfde te doen. Als we te veel uitgaan van onze routines die we bij onze clubs leren of te veel teren op instinct zitten we met een probleem. De automatismen moeten er bij de nationale ploeg ingeslepen worden. Dat is moeilijk omdat je niet lang bij elkaar vertoeft. Maar in mei, wanneer we tijdens de laatste voorbereidingen drie weken samenzijn, heb je die tijd wél om alles precies op elkaar af te stemmen en te denken in functie van het team."

Te hoge backs

Wat vindt de keeper van het 3-4-3-systeem - de laatste tijd onderhevig aan stevige kritiek? "Het is niet te offensief zoals we vaak horen, maar ons backs spelen vaak te hoog en dan is het wel een probleem. Zeker tegen sterke ploegen. We slikken dan te veel goals in onze rug omdat onze backs vaak niet op tijd terug zijn om te sluiten. Daardoor houden we slechts 2 of 3 verdedigers over zoals in Bosnië en Griekenland het geval was. Daar moeten we een balans zien te vinden. Langs de andere kant gaan onze tegenstanders ons ook analyseren, dus de verrassingen van deze opstelling is er soms wat af. Daar moeten wij een oplossing voor vinden."

Maakt Courtois zich dan zorgen over de defensieve stabiliteit? België heeft wel enkele topverdedigers, maar iedereen op hetzelfde moment 100 procent fit krijgen lijkt maar niet te lukken. "Blessures horen bij het voetbal, maar als iedereen fit is, hebben we een fantastische verdediging. Maar als er opeens twee of drie mensen uitvliegen, hebben we geen back-ups van hetzelfde niveau. We zijn een klein land, we kunnen niet teren op een grote vijver aan toptalenten. Het klopt dat we de laatste matchen te veel goals hebben geslikt met verschillende jongens achterin, maar normaal gezien keert iedereen net op tijd terug voor het WK."

Ambitie

Op het EK in Frankrijk twee jaar geleden werden er serieuze vragen gesteld bij de winnaarsmentaliteit van de Rode Duivels. Hebben zij er nu wél alles voor over om een trofee huiswaarts te nemen? "Dat is een goede vraag", aldus Courtois. "Ik denk dat iedereen in de groep wel wilt winnen, maar er is een verschil tussen willen winnen en die bewuste winnaarsmentaliteit hebben. Van de grinta en emoties van de Italianen bijvoorbeeld kunnen wij nog veel leren. We willen het vaak te mooi doen. Maar spelen op een vuile manier kan je niet leren. Dat is iets dat je hebt of niet hebt, maar we kunnen en moeten elkaar daar wel in pushen."

Dé hamvraag dan: kan België het WK winnen? "Soms zijn we nog te nederig om onze doelen uit te spreken. We moeten durven zeggen dat we de kwaliteiten hebben en de ambitie hebben om het WK te winnen. Langs de andere kant word je in België snel afgeschoten als je dat voornemen durft uit te spreken. "Wat zegt die nu?", krijg je dan als antwoord. Dan vinden ze je té ambitieus."

Louis Van Gaal

"Maar we moeten het durven zeggen: iedereen zit op de ideale leeftijd. Dit is hét moment om te oogsten. We moeten er vol vertrouwen naartoe, zoals de mentaliteit van de Nederlanders, want dit is de kans. Achteraf kunnen we dan praten wat wél en goed was. Het spijtige is dat als je dan eens een minder moment hebt, dat ze je dan in ons land meteen met de grond gelijk maken.

Tot slot kwam Courtois nog even terug op zijn ongelukkige Champions Leaguematch op het veld van Barcelona. Lionel Messi verschalkte onze nationale doelman tweemaal tussen de benen. "Een nachtmerrie, maar als je dan sommige reacties leest.. Als ik achteraf die zogezegde experts van het voetbal hoor praten, Louis van Gaal bijvoorbeeld, vind ik niet dat zij over keepers mogen oordelen. Ik weet dat ik goed bezig ben en hard blijf werken. Mijn goede prestaties werden even gemaskeerd door die foutjes op het hoogste voetbaltoneel, maar ik groei naar mijn topvorm voor het WK. Ik weet van wiens kritiek ik wat kan leren, de rest van de commentaren gaat het ene oor in en het andere oor uit."