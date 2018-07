Courtois over transfer: "Alle opties liggen open. Misschien blijf ik zelfs bij Chelsea" Pieter-Jan Calcoen in Rusland

14 juli 2018

20u01

Bron: Eigen berichtgeving 4 Rode Duivels Blijft Thibaut Courtois (26) bij Chelsea of gaat hij naar Real Madrid? De Rode Duivel hield de boot af: "Alle opties liggen open."

Nog één jaar contract op Stamford Bridge en een uitstekend WK gespeeld: Courtois zit in een luxepositie. "Nu ga ik eens met mijn manager praten om te zien wat de mogelijkheden zijn", sprak Courtois na Engeland. "Alle opties liggen open voor mij. Ook blijven bij Chelsea, ja. Men klaagt altijd dat spelers hun contracten niet naleven, maar misschien doe ik dat wel. Ik denk niet dat ze iemand met mijn kwaliteiten op de bank zullen houden, ook als ik niet bijteken. Maar dat kan misschien wel, want ik ben graag in Londen."

Of gaat Courtois toch met Eden Hazard naar Real, dat concrete belangstelling toont? De Limburger lachte: "Waar ik ook ga, Hazard moet mee. Wij laten mekaar niet meer los. Ach, we zullen wel zien. Nu eerst vakantie. En tussendoor eens met mijn entourage overleggen."

Tot slot sprak het Chelsea-sluitstuk over zijn kansen om 'Doelman van het Toernooi' te worden: "Ik haalde een hoog niveau maar reken er niet op. Meestal kiest men een speler die in de finale staat."