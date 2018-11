Courtois: “Ik heb hier een heel stom gevoel bij” YP

18 november 2018

22u54

Bron: VTM Nieuws 1

Niet zo bevoorrecht getuige vandaag in de afgang van de Rode Duivels was Thibaut Courtois, de doelman die zich vijf keer mocht omdraaien in Luzern. “Wat er gebeurd is? Da’s een goede vraag”, opende het sluitstuk van Real Madrid bij de collega’s van VTM Nieuws. “We beginnen goed, komen snel op 0-1. We bleven ook nadien goed met de 0-2 tot gevolgd, maar nadien zijn we allen uit de match verdwenen. We verloren te gemakkelijk de duels en kregen een domme penalty tegen - ik weet niet of het er een was. Nadien heel snel 2-2 na een diepe bal die niet mag vallen en dan weet je dat ze hoop krijgen. Juist voor de rust, op een hoekschop van ons, maken ze dan ook nog een 3-2. Ze kregen vertrouwen en de intensiteit van ons was niet goed in de tweede helft. Dat werd dan ook afgestraft.”

“Na de 0-2 zijn we uit de match verdwenen. We dachten dat er ons niks meer kon gebeuren, we slikken zelden drie goals. Maar dit is internationaal topvoetbal. Als je ze ruimte geeft, straffen ze dat af. Ik heb hier een heel stom gevoel bij. We hadden graag de Final Four gespeeld, hopelijk kan dat stomme gevoel ons leren dat we zoiets nooit meer moeten meemaken.”