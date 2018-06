Costa Ricaans bondscoach danig onder de indruk van Rode Duivels: "België heeft veel klasse en is een uitstekend team" TLB

11 juni 2018

23u38

Bron: Belga 0 Rode Duivels Oscar Ramirez trekt met Costa Rica met de nodige zorgen naar het WK, na de zes tegendoelpunten die zijn ploeg moest slikken in de afgelopen twee interlands. Na de eerdere 2-0 tegen Engeland waren ze ook tegen de Rode Duivels niet opgewassen: 4-1 en dat was niet eens een overdreven uitslag.

"We speelden tegen de nummer drie van de wereld: België heeft veel klasse en is een uitstekend team. Eden Hazard heeft veel indruk gemaakt vanavond", vertelde Ramirez na de wedstrijd.

"Voor de pauze speelden we nochtans met genoeg pressie, maar de omstandigheden zaten niet mee. De Belgen maakten gretig gebruik van de ruimte die wij weggaven. In de tweede helft kwamen we niet meer uit de omknelling en kwam het er vooral op aan de schade te beperken. Ruiz en Bolanos waren ook niet helemaal fit en dus wou ik na rust iets anders uitproberen."

"Er resten ons nog zes dagen voor onze eerste WK-wedstrijd. Ik begrijp dat de resultaten niet al te goed zijn, maar het blijven oefenwedstrijden. Verdedigend moet het beter, ook al ben ik er zeker van dat mijn verdedigers het niveau wel aankunnen. Er zat ook te weinig diepte in ons spel", besloot de bondscoach.