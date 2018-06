Ciman "verrast" dat hij mocht spelen, al kon hij alles behalve overtuigen DP/KDZ

07 juni 2018

00u20 1 Rode Duivels Van stand-by voor Kompany naar een basisplaats. Laurent Ciman stond plots aan de aftrap tegen Egypte. "Martínez vertelde me gisteren dat hij me als ideale vervanger zag." Maar overtuigen deed de 32-jarige verdediger niet. Ciman oogde onzeker en traag tegen die ene Egyptische spits.

Het ene nummer vier is het andere niet. Laurent Ciman speelde gisteren met het rugnummer van Vincent Kompany tegen Egypte. Roberto Martínez stelde zijn typeploeg op, met Laurent Ciman - die zelf verrast was - dus als stand-in voor de geblesseerden Kompany en Vermaelen. "Iedereen kent mijn complexe situatie. Gelukkig heb ik genoeg ervaring om rustig te blijven. Uiteraard hoop ik dat Thomas en Vince fit geraken, maar zelf ben ik ontgoocheld dat ik er wellicht niet bij ben."

Als er nog twijfelaars in de zaal waren, dan zijn ze nu vast overtuigd. Het is hopen en bidden dat ‘Vinnie’s’ lies snel genoeg heelt. Je mag er niet aan denken dat je met Ciman als middelpunt van een driemansdefensie naar Rusland trekt. Ciman had zijn handen vol met de enige spits van Egypte, de genaamde Marwan Mohsen, spelend bij de Egyptisch kampioen, Al Ahly FC. Nu eens stapte Ciman verkeerd uit en kwam hij hopeloos te laat, dan weer ging hij kinderlijk onder een lange bal en een andere keer liet hij Mohsen alle vrijheid in de zestien om te koppen. Tegen Panama of Tunesië kom je daar nog mee weg verderop in het toernooi zijn de Rode Duivels een vogel voor de kat met Ciman in de ploeg. "Wat er ook gebeurt, ik geef alles voor mijn land en voor onze ploeg. De beslissing ligt uiteindelijk bij de coach." (KDZ/DPB)