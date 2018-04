Ciman haalt uit naar ex-club: "Ze hebben mij met weinig respect behandeld” JP

05 april 2018

16u14

Bron: SOFOOT 0 Rode Duivels Laurent Ciman wisselde afgelopen winter zijn club Montréal Impact in voor Los Angeles FC. De 32-jarige verdediger is niet te spreken over de gang van zaken bij de transfer. “Ik miste respect en menselijkheid”, vertelt hij aan sofoot. Ondertussen is Ciman bij zijn nieuwe club, onder coach Bob Bradley, benoemd tot kapitein. Zijn nieuwe bijnaam: “De Generaal”.

Het vertrek bij Montréal Impact kwam vrij onverwacht voor de voormalige verdediger van onder andere Club Brugge en Standard. Hij laakt de communicatie van zijn ex-club. "Ik heb geen idee waarom ik moest vertrekken. Ik weet niet of het de coach, de voorzitter of de technisch directeur was. Ze hebben mij geen uitleg gegeven."

Ondertussen heeft Ciman de zaak achter zich gelaten en probeert hij zich met zijn familie zo goed mogelijk aan te passen aan het leven in Los Angeles. "Wat er gebeurd is bij Montréal heeft mij niet beïnvloed als voetballer, maar wel als mens. Maar goed, ik heb de pagina omgedraaid. Het heeft geen zin om er steeds op terug te komen."

Ciman komt nu uit voor Los Angeles FC, waar hij meteen werd aangeduid als kapitein. Een rol die de Rode Duivel duidelijk ligt. "Leiderschap is iets wat ik altijd heb gehad. Ik probeer altijd het voortouw te nemen met mijn ervaring en grinta. Daarnaast wil ik het goede voorbeeld geven en een model zijn voor jongere spelers."

Ibrahimovic

Onlangs speelde Ciman zijn eerste derby tegen LA Galaxy, waar Zlatan Ibrahimovic debuteerde. 'LAFC' voetbalde een 0-3 voorsprong bij elkaar maar gaf de match uiteindelijk nog uit handen. "We hebben de match goed gecontroleerd tot de zestigste minuut. Jammer genoeg is de match gekanteld na het eerste tegendoelpunt, dat absoluut te vermijden viel."

De remonte van LA Galaxy werd mee georchestreerd door Ibrahimovic die in zijn eerste wedstrijd meteen twee prachtige goals scoorde. Ciman was onder de indruk. "De 3-3, ja, dat is Zlatan hé. Niemand verwachtte dat hij in zijn eerste wedstrijd meteen zo’n goal ging scoren. Het is een spectaculaire speler."

#Zlatan with the goal of the year in his first game #LAvcLAFC pic.twitter.com/uUrzvItQsz Sports ON Tap(@ SONTSports) link

Op 21 april gaat LAFC op bezoek bij Montréal Impact. Een speciale wedstrijd voor de verdediger. "Het zal mij een plezier doen om de supporters terug te zien. Ook sommige spelers en personen waarmee ik gewerkt heb. Maar bepaalde personen zie ik liever niet. Ik weet heel goed wie ik ga groeten en wie niet."

Niveau

Het niveau van de Major League Soccer (MLS) wordt nog te vaak onderschat volgens Ciman. Hij schat de competitie hoger in dan de Jupiler Pro League. “Het niveau stijgt hier elk jaar, de clubs investeren steeds meer in hun jeugdwerking en dan heb je ook nog spelers zoals Ibrahimovic. Spelers van dat kaliber lopen niet rond in de Belgische competitie.”

Rode Duivels

Ciman zit onder bondscoach Roberto Martinez nog steeds in de selectie van de Rode Duivels. De verdediger gelooft niet dat de MLS hem hindert bij de nationale ploeg. "Ik heb als speler van Montréal altijd deel uitgemaakt van de selectie tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK. Ik denk dat ik met mijn transfer misschien zelfs een stap vooruit heb gezet op dat gebied. In Los Angeles wordt de ploeg veel meer gevolgd door de media dan in Montréal. Of ik erbij zal zijn in Rusland? Dat weet ik niet. Ik zal er heel hard voor werken en dan moet de trainer beslissen", besluit hij.