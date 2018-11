Cijfers bewijzen dat Michy Batshuayi vooral een supersub is, lukt het straks ook als basisspeler bij de Rode Duivels? DMM

15 november 2018

15u57

Bron: Transfermarkt.com 0 Rode Duivels All eyes on, Batsman. In afwezigheid van Romelu Lukaku mag Michy Batshuayi vandaag zijn kans grijpen als diepe spits bij de Rode Duivels. De aanvaller van Valencia moet zich nu tonen als een betrouwbare basispion, dat terwijl de statistieken hem vooral als superinvaller beschouwen.

Michy Batshuayi dus. De immer speelse spits die bij zijn aankomst eerder deze week in Tubeke nog vrolijk dolde met de Rode Duivels-mascotte moet vanavond Romelu Lukaku doen vergeten als diepe spits van Roberto Martínez. De 25-jarige aanvaller staat voor de tweede keer in meer dan een jaar tijd in de basis bij de Rode Duivels. Een rol die hem voorlopig duidelijk minder goed afgaat dan de rol van superinvaller. Van de tien goals die Batshuayi in zijn hele carrière voor de nationale ploeg scoorde, vielen er acht na een invalbeurt. Slechts twee keer wist hij vanuit een basisplaats een goal te maken voor de Rode Duivels.

Batshuayi doet de netten dus grofweg vier keer sneller trillen als invaller dan als basisspeler bij de nationale ploeg. Vooral het aantal gescoorde doelpunten per minuut ligt bij ‘supersub’ Batshuayi enorm hoog. De Valencia-spits deponneert de bal in die rol één keer om de 38 minuten in doel voor de Rode Duivels. Cijfers die als basisspeler voor élke voetballer - zelfs voor Cristiano Ronaldo en Lionel Messi - onmogelijk vol te houden zijn.

Met een voorlopig gemiddelde van één doelpunt om de 167 minuten doet Batshuayi het als basisspeler voor de nationale ploeg dan ook verre van verkeerd. Helaas voor Batsman zijn in te vullen voetsporen als basisspeler bij de Rode Duivels letterlijk en figuurlijk een stuk groter. Romelu Lukaku doet het met zijn schoenmaat 47 immers een stuk beter dan Batshuayi als basispion. In 2018 alleen al klokt Lukaku (als basisspeler bij de Rode Duivels) af op 1 goal om de 70 minuten.

CIJFERS RODE DUIVELS:

5 basisplaatsen: 334 minuten speeltijd - 2 keer gescoord: 1 goal per 167 minuten

16 invalbeurten: 379 minuten speeltijd - 8 keer gescoord: 1 goal per 37,9 minuten

TOTAAL: 713 minuten – 10 keer gescoord: 1 goal per 71,3 minuten

Ook in clubverband superinvaller

Niet dat ze Batshuayi bij Valencia op de bank houden om zijn statuut als superinvaller te bevestigen, maar bij zijn clubs geldt eigenlijk hetzelfde. Ook daar is de 25-jarige speelvogel volgens de cijfers vooral succesvol als invaller. Uit een analyse (Transfermarkt.com) van Batshuayi’s cijfers bij Standard, Marseille, Chelsea, Dortmund en Valencia (in totaal goed voor 280 wedstrijden) scoort Batshuayi 1 doelpunt per 101 minuten als invaller. Als basisspeler blijft hij bij zijn clubs op dit moment steken op 1 goal per 157 minuten. Geheel in de lijn van zijn cijfers als Rode Duivels dus. Aan Batsman zelf om de cijfers straks naast zich neer te leggen.

CIJFERS CLUBS:

176 basisplaatsen: 13.842 minuten speeltijd - 88 keer gescoord: 1 goal per 157 minuten

104 invalbeurten: 1921 minuten speeltijd - 19 keer gescoord: 1 goal per 101 minuten

TOTAAL: 15.763 minuten – 107 keer gescoord: 1 goal per 147 minuten