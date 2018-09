Chadli herneemt training met Duivels na rugblessure, Russische ref voor IJsland - België PJC/NP

08 september 2018

Nacer Chadli heeft de training met de Rode Duivels hernomen na zijn rugblessure. De kersverse recruut van AS Monaco deed dat vanmiddag in het gezelschap van tien andere Duivels. Ook Witsel, Verstraete, Trossard, Dendoncker, Batshuayi, Alderweireld, Vanaken en de doelmannen Casteels, Sels en Roef tekenden present op het oefenveld. Getraind werd er overigens met de Nations League-bal.

De UEFA heeft de Rus Sergey Karasev aangeduid als scheidsrechter voor IJsland - België, het openingsduel van de Rode Duivels in de Nations League. Karasev floot in het verleden één keer een kwalificatiewedstrijd van België. Op 15 oktober 2013 was de Rus ref van dienst tijdens België - Wales (1-1), een duel in de kwalificaties voor het WK 2014.