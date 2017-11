Chadli grijpt kans niet: offensief onmondig, defensief kwetsbaar Kjell Doms

Back-up van Yannick Carrasco, is dat de rol waar Nacer Chadli het komende WK vrede mee zal moeten nemen? Feit is dat Chadli net als tegen Cyprus in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd mocht aantreden op de linkerflank. Als offensieve 'wingback' zoals Martínez het zelf graag omschrijft. Voor Chadli de ideale gelegenheid om nog eens wat minuten te maken. Bij West Bromwich speelt hij vaker niet dan wel. Amper twee wedstrijden tot nu toe, waarin hij er wel eentje scoorde. Dat gebrek aan minuten is de komende maanden misschien nog wel het grootste probleem voor Chadli. Deze situatie kan voor de nu 28-jarige flankspeler niet blijven aanhouden. Anders riskeert hij het tweede grote toernooi op rij te missen, want hij was er niet bij op het EK in Frankrijk. Chadli scoorde tegen Mexico alvast geen goede punten bij de bondscoach, – wie wel in de defensie? - en speelde een anonieme wedstrijd. Chadli had het lastig om zich aanvallend in de kijker te spelen. Weinig diepgang, weinig overtuiging, alsof hij op zoek is naar zichzelf. Dan gaat er van Yannick Carrasco toch veel meer dreiging uit op de linkerflank. In de eerste helft zorgde de ex-speler van Tottenham één keer voor gevaar. Met een heerlijk doorsteekballetje zette hij twee Mexicanen in de wind. Hazard dook de zestien in, haalde hard uit, maar vond Guillermo Ochoa op zijn weg. Lukaku had de bal graag in de voeten gewild.

Aanvallend was het niet denderend, maar ook verdedigend liet Chadli zich een paar keer ringeloren. Eerst met Carlos Vela, ploegmakker van Adnan Januzaj bij Real Sociedad, in de buurt. Nadien ook met de jonge winger van PSV, Hirving Lozano op de huid. Chadli zocht lang naar de juiste verstandhouding met Thomas Vermaelen. De eerste Mexicaanse goal was daar een rechtstreeks gevolg van. Lozano ontsnapte te gemakkelijk aan het zicht van Chadli en ook Thomas Vermaelen kon de kwieke flankaanvaller niet meer terughalen. Ciman nam Javier Hernández bij de arm en Mazzoleni legde de bal terecht op de stip. Weinig beterschap na rust want zo goed als elke Mexicaanse tegenstoot leverde een doelpunt op. Neen, dit was niet de partij waar Chadli op had gehoopt.

