Catalaanse pers linkt Martínez aan FC Barcelona, Spanjaard bij Qmusic: “Mijn contract loopt tot EK” SK/VDVJ/YP/ODBS

28 mei 2019

18u04 30 Barcelona De Catalaanse pers stelde gisteravond laat met stellige zekerheid: “Roberto Martínez is door FC Barcelona gecontacteerd om Ernesto Valverde op te volgen, mocht die eerstdaags ontslagen worden.” Bij Qmusic zei de Spanjaard intussen dat zijn contract bij de Rode Duivels “nog tot het EK loopt en dat je in het voetbal nooit weet wat er op dat moment zal gebeuren.”

Voorzitter Bartemeu beweerde anders, maar na de nederlaag in de Spaanse bekerfinale tegen Valencia is de Spaanse topclub niet langer overtuigd dat Ernesto Valverde kan verder functioneren als hoofdcoach van Barcelona. De sportkrant Sport - doorgaans goed ingelicht - schrijft dat het bestuur een bezinningsperiode inlast en intussen wil praten met Valverde om in te schatten hoe die de uppercuts tegen Valencia en in de Champions League tegen Liverpool analyseert en of hij zich in staat acht om volgend seizoen nog het vuur in de kleedkamer te houden.

Intussen is - volgens Sport en ook de Catalaanse radio - contact opgenomen met de gewenste kandidaat om te polsen of die desgevallend Valverde wil opvolgen: Roberto Martínez. Het antwoord zoú positief zijn geweest. Martínez zou daarbij verteld zijn dat hij de enige kandidaat is en eerstdaags verder nieuws krijgt. “Ik geef niemand mijn ja-woord zonder eerst te praten met Bart en Mehdi”, sprak Martínez gisteravond cryptisch. De Catalaan zou ook Thierry Henry, zijn gewezen T3 bij de Rode Duivels die het voorbije seizoen snel aan de deur werd gezet bij AS Monaco, mogen meenemen naar het Camp Nou. Henry is een ex-speler van Barça.

Bij onze collega’s van Qmusic reageerde Martínez inmiddels ook iets uitgebreider, al liet de Spanjaard niet meteen het achterste van zijn tong zien. “Op dit moment loopt mijn contract tot het Europees kampioenschap (van 2020, red.)”, sprak Martínez. “De tijd vliegt in het voetbal. Ik herinner me nog dat ik aankwam en me klaarmaakte voor het WK, voor de voorbereidingen en de kwalificaties. En nu zijn we plots 12 maanden verwijderd van het EK. Maar mijn contract loopt dus nog tot het EK en in het voetbal weet je nooit wat er op dat moment zal gebeuren.”

‘El Mundo Deportivo’, die andere Catalaanse sportkrant, schuift naast Martínez ook Ronald Koeman, Allegri en Ten Hag naar voor. Martínez verlengde vorig jaar, nog voor het brons op het WK in Rusland, zijn contract bij de KBVB tot 2020. Zijn naam viel ook al bij Real Madrid als opvolger van Lopetegui en bij de Spaanse nationale ploeg, dat na de WK-exit tegen Rusland op zoek moest naar een nieuwe bondscoach. Spanje koos uiteindelijk voor Luis Enrique. Martínez nam na het voor België teleurstellende EK in Frankrijk 2016 over van Marc Wilmots.

Uit een poll van de Spaanse sportkrant Marca blijkt alvast dat ze in Spanje een mogelijke komst van Martínez genegen zijn. Gevraagd naar wie de surfers de ideale opvolger van Valverde zouden vinden, leidt onze bondscoach de dans voor Ten Hag, Koeman en Allegri.