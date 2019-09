Casteels heeft scheurtje in kuitbeen en geeft verstek voor EK-kwalificatieduels

GVS

01 september 2019

11u26 0 Rode Duivels Geen Koen Casteels voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (06/09) en Schotland (09/09). De doelman van Wolfsburg is enkele weken out met een scheurtje in het kuitbeen.

De 27-jarige Casteels liep gisteren de blessure op in het thuisduel tegen SC Paderborn (1-1) bij contact met een tegenspeler. Een operatie is volgens Wolfsburg niet aan de orde In juni (tegen Kazachstan en Schotland) kon Martinez ook al niet rekenen op Casteels, toen was hij buiten strijd met een dijblessure.

Roberto Martínez heeft met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Matz Sels nog drie doelmannen tot zijn beschikking.