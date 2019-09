Casteels heeft scheurtje in kuitbeen en geeft verstek voor EK-kwalificatieduels

01 september 2019

Geen Koen Casteels voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (06/09) en Schotland (09/09). De doelman van Wolfsburg is enkele weken out met een scheurtje in het kuitbeen. Roberto Martínez heeft met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Matz Sels nog drie doelmannen tot zijn beschikking.

Zo dadelijk meer