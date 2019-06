Castagne scoort eerste treffer als Rode Duivel en durft zelfs Lukaku al steekje onder water te geven Kjell Doms

09 juni 2019

09u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Timothy Castagne was één van de uitblinkers op het feestje van Eden Hazard. Met een goal én een assist had hij een groot aandeel in de simpele zege tegen Kazachstan.

Hij kreeg een beetje verrassend de voorkeur op Thomas Meunier. Maar Timothy Castagne toonde waarom hij stilaan een vaste waarde is in de selectie van Roberto Martínez. De wisselwerking met Dries Mertens loopt alsmaar beter, de flankvoorzetten worden alsmaar scherper én hij begint ook nog eens te scoren.

Als je presteert bij je club krijg je de kans bij de nationale ploeg, zo hoort het Timothy Castagne

“Ik ben ongelooflijk fier dat ik mijn eerste goal voor de Rode Duivels heb kunnen maken”, lachte Castagne. “Het was een geweldige aanval en ik kop hem goed binnen.” Castagne zorgde net voor het kwartier voor de 2-0 door een voorzet van Mertens in de hoek te koppen. “Met een goal en een assist kan ik niet anders dan heel tevreden zijn. Als Romelu die kans niet mist heb ik nog een extra assist”, glimlachte hij.

Timothy Castagne die Romelu Lukaku een steekje onder water geeft, wie had dát een jaar geleden durven denken. Het toont hoe de back van Atalanta geëvolueerd is bij de Duivels. “Ik voetbal met vertrouwen. Ik voel me hier goed. En ik trek de lijn van bij Atalanta gewoon door. Ik heb een prima terugronde gespeeld en ik denk dat de coach mij daarvoor ook beloond heeft.”

Velen hadden Meunier verwacht tegen Kazachstan, maar Castagne wil de concurrentie aangaan. “Ik voelde tijdens de week al wel dat ik in de basis zou starten. De bondscoach voerde met mij verschillende gesprekken over de manier waarop hij wilde dat ik zou spelen. Thomas is de laatste maanden een paar keer geblesseerd geweest, ik heb alles gespeeld. Als je presteert bij je club krijg je de kans bij de nationale ploeg, zo hoort het.”