Castagne: "Hoop dat ik me tegen Schotland mag bewijzen" - Vertonghen looft groep Redactie

05 september 2018

10u04 0 Rode Duivels Timothy Castagne gaf vandaag op zijn persbabbel toe toch wat nerveus te zijn geweest bij zijn intrede bij de Rode Duivels.

"Ik was was nerveus, maar ben goed opgevangen geweest door de groep. Nu wil ik me vooral bewijzen op training en zien hoe ver ik daarmee kom. Of ik ontgoocheld was nadat ik niet werd opgeroepen voor het WK? nee, want het is niet gemakkelijk om in die fase nog een plaats in de groep te veroveren. Ik ben blij dat ik er nu wel bij ben."

Castagne speelt nu voor Atalanta, nadat hij vorig jaar Racing Genk verliet. "Ik had geen probleem met toenmalig coach Peter Maes, maar had wel hinder aan de ogen waardoor ik moet geopereerd worden. Die ingreep hield me driee maanden aan de kant en daarna was het moeilijk om me weer in de ploeg te knokken", aldus Castagne, die het nu goed doet in de Serie A. "Ik ben er tactisch zeker sterker geworden. Ik sta meer onder druk en matchen tegen Juventus en AC Milan doen je groeien als speler."

Zijn polyvalentie kan straks wel eens zijn grote troef worden bij de Rode Duivels. "Ik kan ook op links spelen, het hangt er wat vanaf wat de trainer wil. De coach weet dat ik op meerdere plaatsen kan spelen en ik denk dat hij me er daarom bijgenomen heeft. Hij had het ook al over wat hij van mij verwacht: hij wil dat ik de nummer tien van de tegenstander goed in de gaten houd en dat ik de aansluiting verzorg. Thomas Meunier is mijn voorbeeld en na hem is er een open strijd om het plaatsje op rechts. Er zijn verschillende kandidaten en ik hoop dat ik tegen Schotland minuten krijg om me te bewijzen."

Vertonghen: "Dat iedereen nog hier is, geeft aan wat voor groep we hebben"

Jan Vertonghen werd dan weer meteen herinnerd aan zijn levensbelangrijke goal tegen Japan. "Ik kan me herinneren dat ik die bal terugkopte richting kleine baklijn, en toen dacht ik 'yes', want kort voordien was er wel 'iets anders gebeurd'. Ik was meer opgelucht dan blij, want als je die match niet wint keer je niet graag terug naar België".

De linkspoot gaat zijn laatste contractjaar in bij Tottenham, maar zorgen lijkt hij zich niet te maken. "De club heeft een optie die ze wellicht zal lichten. Ik plan het niet meer zover vooruit, in vergelijking met eerder. Ik zie wel wat volgend jaar brengt. Ik ben met mijn lichaam bezig, zodat mijn fysiek me niet dwingt keuzes te maken over mijn toekomst. Als ik zie wat ik in mijn beginjaren deed bij Ajax en wat er nu twaalf jaar later wordt gedaan, dan is dat verschil immens. Vroeger stond ik twee uur op het veld en lette ik op mijn eten. Nu ben je ook al zeker twee uur naast het veld bezig."

Voorheen heerste er onduidelijk over onder meer Kompany, Fellaini en Dembélé die zouden afhaken als Rode Duivels, maar uiteindelijk bleef het trio aan boord. "We kwamen hier gisteren aan en een paar keer klonk het van: 'Ha, ben jij hier nog?'. Dat is wel grappig. Het feit dat iedereen nog steeds hier is, geeft aan wat voor groep het is. Iedereen heeft na al die magere jaren gevoeld wat voor succes er bereikt kan worden. Zelf zal ik niet snel de handdoek gooien."