Castagne ging in de fout bij tegengoal: "Ik moet die bal niet spelen"

16 oktober 2018

23u31

Rode Duivels Timothy Castagne speelde een verdienstelijke match op de rechterflank, maar de winger van Atalanta Bergamo ging natuurlijk in de fout bij de gelijkmaker van Arnaut 'Danjuma' Groeneveld. Dat gaf de ex-speler van Racing Genk ook toe voor de microfoon van VTM.

“Bij de goal, tja. Ik moet die bal daar natuurlijk niet spelen”, gaf Castagne toe. “Ik ben niet tevreden met dit gelijkspel, we moeten altijd winnen tegen Nederland. Maar laat ons ook het positieve proberen te onthouden: in de eerste helft hebben we toch veel mooie dingen laten zien.”

“Na rust was het moeilijker. Er kwamen veel wissels en we hadden tijd nodig om ons aan te passen aan de nieuwe spelers. Er waren ook veel minder ruimtes na de pauze en dat had volgens mij wel te maken met het wegvallen van Hazard, Mertens en Lukaku. Tegenstanders hebben veel respect voor hen en daardoor laten ze ruimtes vallen, omdat ze anders toch in de wind worden gezet.”