Castagne: "Ben een optie achter Meunier" KDZ

31 augustus 2018

20u22 0 Rode Duivels Timothy Castagne ziet zijn sterk seizoensbegin bij Atalanta beloond met een plaatsje in de selectie van de Rode Duivels. De ex-speler van Racing Genk was bijzonder tevreden toen hij het nieuws vernam.

"Ik zat te eten op de club toen mijn vriendin mij belde met het nieuws", vertelde Castagne in een eerste reactie. "Ik denk dat ik hier heel goed geëvolueerd ben in Italië en dat is ook de bondscoach opgevallen. Kabasele, Emond en Trossard waren de eersten om mij te feliciteren."

Castagne ziet wel mogelijkheden bij de Rode Duivels. "Thomas Meunier is natuurlijk een vaste waarde in het systeem van Martínez, maar ik kan op die positie wel in aanmerking komen als tweede optie. Ik ga in elk geval mijn kans proberen te grijpen. Of ik een beetje zenuwachtig ben? Ja dat is logisch als je in zo’n talentvolle groep terechtkomt."