Carrasco speelt padel dag voor vertrek: "Vermijden dat de jeugd thuis enkel voor computer zit of met gsm bezig is"



DBS

12 juni 2018

16u35 0

Rode Duivel Yannick Carrasco waagde zich op zijn laatste dag op Belgische bodem nog aan een spelletje padel in zijn thuisstad Vilvoorde. Hij kwam er op vraag van burgemeester Hans Bonte, een vriend van Carrasco, de nieuwe infrastructuur officieel inspelen. Padel is een combinatie van squash en tennis. Carrasco was in het gezelschap van zijn vrouw Noémie Happart en zijn broer Milan. Na twee korte sets trok hij aan het langste eind. “Ik doe dit met plezier want het is een mooi initiatief”, vertelde de goedgeluimde Rode Duivel, die zich uiteraard niet had geforceerd. “Als het maar kan helpen om te vermijden dat de jeugd thuis enkel maar voor de computer zit of met hun gsm bezig is. Nu ga ik wel nog wat genieten met mijn vrouw voor het vertrek naar Rusland morgenvroeg.”