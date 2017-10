Carrasco geschorst tegen Cyprus Rudy Nuyens

18u51 0 Photo News

Yannick Carrasco incasseerde in de eerste helft tegen Bosnië-Herzegovina een gele kaart. Voor de flankspeler van Atletico Madrid was het zijn tweede gele kaart in deze kwalificatiecampagne. Daardoor mist hij dinsdag de slotwedstrijd, thuis tegen Cyprus. Nacer Chadli wordt wellicht zijn vervanger op de linkerflank.