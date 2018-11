Carrasco en Praet trainen niet mee, bondscoach Martínez kan rekenen op 23 Rode Duivels GVS

14 november 2018

18u56

Van Dennis Praet (heup) en Yannick Carrasco (zondag nog gespeeld in China en nadien een lange vliegreis) was er daags voor de Nations League-partij van de Rode Duivels geen spoor op training in het voetbalcentrum in Tubeke. Voor hen komt de wedstrijd tegen IJsland dus te vroeg. Zo kon Martínez vandaag rekenen op negentien veldspelers en vier doelmannen. Romelu Lukaku trainde wel, maar speelt morgen niet.

"Wat Dennis Praet betreft, werken we nauw samen met het medische departement van Sampdoria. Tegen IJsland speelt hij niet. Dat is een beslissing uit voorzorg.”