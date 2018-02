Camps: "Steven kan incasseren, maar dit is geen tik, dit is een klap" Hugo Camp

02 februari 2018

09u19

Bron: Eigen berichtgeving 0

Deze keer helpt nonchalance niet in het maskeren van eergierigheid. Steven Defour is geknakt. Een knieblessure houdt hem wellicht weg van het WK in Rusland, en daar heeft de ambitieuze middenvelder het moeilijk mee. Hij wou zo graag Rode Duivel zijn. Een seizoen lang heeft hij zich het schompes gewerkt om bij de selectie te horen. Zijn kandidatuur was niet meer gecontesteerd, zeker niet door bondscoach Martínez, die veel sympathie heeft voor het bijtertje van Burnley.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN