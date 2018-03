Camps: "Inseminatie met het underdoggevoel blijft de zweverige boodschap van Martínez" Hugo Camps

26 maart 2018

De grootste zorg van Jan Vertonghen was dat hij tijdig in zijn kamertje zou zitten voor Gent-Wevelgem. Roberto Mártinez moest zich maar wat haasten met training en besprekingen. Voor een oefenpot tegen Saoedi-Arabië laat een gezonde Vlaamse jongen de koers niet liggen. Al helemaal niet nadat de bondscoach zich laat ontvallen dat de Rode Duivels op het WK niet vies mogen zijn van countervoetbal. Een bijna hatelijke uitspraak van een leermeester die kan beschikken over technische briljantjes als Hazard, De Bruyne en Dembélé. Eigenlijk inciviek.

