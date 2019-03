Buitenlandse media zien twee absolute uitblinkers, maar zijn ook jaloers op onze weelde: "Ingrepen Martínez tonen constante evolutie van Rode Duivels aan” MH/YP

25 maart 2019

06u30 0 Rode Duivels Ook de buitenlandse pers merkte op hoe de Rode Duivels geen kind hadden aan Cyprus. Lof was er -'t hoeft geen verrassing te zijn- voor jubilaris Eden Hazard, maar ook voor Michy Batshuayi. “Hij is meer dan een luxe-invaller voor Martínez.”

AS: “Constante evolutie bij Duivels”

“De Belgen hoefden enkel in de eerste minuten van de wedstrijd hun talent laten zien om een nieuwe driepunter te boeken”, schrijft het Spaanse AS. “De inbreng van flankspeler Timothy Castagne van Atalanta, of die van Wolverhampton-middenvelder Leander Dendoncker, toont de constante evolutie aan van de Rode Duivels. Spelers van het nieuwe firmament, die een plaatsje zoeken tussen de briljante generatie die deel uitmaakt van de elite van het internationale voetbal.”

“België schitterde niet in Nicosia, tegen een tegenstander die drie dagen geleden nog San Marino klopte. De mannen van Roberto Martínez duwden enkel in de eerste 20 minuten het gaspedaal in, de defensieve minpunten werden blootgelegd waarna de weg naar de overwinning geplaveid kon worden.”

Marca: “Eén protagonist: Eden Hazard”

“De comfortabele triomf van België tegen Cyprus had één protagonist: Eden Hazard”, klinkt het bij Marca. “Eden vierde zijn 100ste interland met een doelpunt. De speler van Chelsea was de beste van alle Rode Duivels, die het spel controleerden. Thibaut Courtois, die tegen Rusland nog flaterde, had praktisch geen werk.”

Bleacher Report: “Alles dat Hazard aanraakt, verandert in goud”

Ook Bleacher Report had vooral lof voor Eden Hazard. “Hazard heeft zo’n seizoen waarin alles dat hij aanraakt, in goud verandert - voor club en land. Weinigen twijfelen aan de vaardigheden, de visie en de schotkracht van Hazard om te imponeren op een internationaal tornooi. De kwieke vleugelspeler is één van de meest dynamische spelers van zijn generatie. Toch zullen de verwijten van het niet vervullen van zijn potentieel blijven leven zolang het Real Madrid-target geen prijs pakt met de “gouden generatie” waarover België beschikt.”

L’Equipe: “Batshuayi meer dan luxe-invaller”

Niet alleen Eden Hazard, ook Michy Batshuayi scoorde goede punten.“Bij afwezigheid van Lukaku toonde Batshuayi dat hij meer is dan zomaar een luxe-invaller voor Roberto Martínez”, schrijft L’Equipe. “Het is duidelijk dat de voormalige Marseille-speler in goede vorm verkeert. Naast zijn beslissende pass op Eden Hazard in de match tegen Rusland, woog hij tegen Cyprus op de verdediging. Zijn rol als pivot bij het eerste doelpunt, maar ook zijn loopacties -waar andere aanvallers van kunnen profiteren- maken van hem een meerwaarde voor de Rode Duivels.”

