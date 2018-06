Buitenlandse media zien hoe élke ploeg haar kansen heeft tegen België, maar strooien ook met veel lof voor Mertens en De Bruyne: "Dit is zijn podium" ODBS/TLB

18 juni 2018

23u34 34 Rode Duivels De 3-0-cijfers staan mooi, maar 't is nu ook niet dat ze in het buitenland plots dunnetjes in de broek doen voor onze 'Gouden Generatie'. We blijven toch vooral een schaduwfavoriet, zo leert een kijk op enkele toonaangevende buitenlandse media. De Daily Mail maakte zelfs een heus scoutingsverslag op, met de nodige tips voor de Engelse bondscoach Southgate - straks tegenstander van België in Kaliningrad. "Opgepast voor Mertens!"

Het 'worst case scenario' - het allerslechtste scenario. Dat is de situatie voor de Daily Mail wanneer Engeland nog punten nodig zou hebben tegen de Duivels op de laatste speeldag in groep G. Angst voor de Duivels dus, maar de tabloid ziet ook enkele pijnpunten. "Toen de openingsgoal niet meteen viel, raakten de Belgen snel gefrustreerd. Ze hadden ongetwijfeld verwacht WK-debutant Panama vlug op te rollen, maar al vlug werd duidelijk dat de opdracht lastiger was dan gedacht. Ze begonnen nog wel met hun karakteristiek kort passenspel en het hoog druk zetten, maar na twintig minuten al zochten ze vooral de lange bal. Verrassend, want dat was net hoe het niet moest en speelde in de kaart van Panama, dat massaal achter de bal kroop."

"Die lange ballen waren vooral gericht op de sterke Lukaku, die makkelijk onschadelijk gemaakt werd door de Panamese verdedigers. Slechts zeven keer raakte 'Big Rom' de bal in de eerste helft. De Bruyne speelde hem niet één keer aan. Geleidelijk kwamen ook de passes over de grond niet langer aan en zo zagen de Belgen er onsamenhangend en verloren uit, in een eerste helft met een veel te laag tempo. Het moet Engeland ongetwijfeld moed geven dat België zo snel het geduld verloor toen de dingen niet liepen zoals verwacht. Een geluk voor België dat de rust wonderen deed en na de goal van Mertens, verdween alle angst. Zelfs Lukaku kon naar het einde toe twee keer scoren, zodat het een match van twee helften werd voor de diepe spits."

De Daily Mail zag hoe Mertens uitblonk na een knap seizoen in Napels. "Hij werd aangekondigd op de rechterflank van een voorlinie met drie, maar Mertens zag je ook centraal of op links. Het maakt van hem een speler die quasi onmogelijk uit te schakelen is man op man. Engeland zal veel aandacht moeten schenken aan de instinctieve looplijnen van Mertens en hem proberen in zone op te vangen. Het was dan ook geen verrassing dat net Mertens twee minuten na de pauze knap uitpakte met de Belgische openingsgoal."

De Britse tabloid had ook opgemerkt hoe Murillo na die goal van Mertens oog in oog kwam met Courtois. "Daar redde de doelman de meubelen. De Belgische verdediging was compleet in slaap gevallen, misschien wat te zelftevreden na die goal. Tegen een betere ploeg was dat afgestraft. België geeft te makkelijk ruimte weg in de rug, ondanks de aanwezigheid van Vertonghen en Alderweireld, en dat is voor iedere tegenstander een reden om optimistisch te zijn over de eigen kansen." Ook onze corners waren Daily Mail opgevallen. "De Belgen pakten dikwijls uit met heel snel getrapte hoekschoppen. Een tactiek waarmee ze duidelijk wilden verrassen. Daarbij gaat het geregeld van De Bruyne naar Mertens. Vooraleer Panama besefte wat er gebeurde, had Mertens al in het zijnet getrapt. Engeland moet attent zijn telkens wanneer de bal buiten gaat, want ook op vrije trappen pakten ze zo enkele keren uit."

Afsluiten doen ze met een ferme pluim voor De Bruyne. "Hij bewees dat een WK het podium is waar hij thuishoort. De Bruyne pakte enkele keren uit met heerlijke klasseflitsen - binnen de twee eerste minuten, had hij Hazard al twee keer bediend met de dieptepasses waarop hij een patent heeft. Zijn assist op de 2-0 van Lukaku was pure klasse."

Bild: "Franse legende fluistert België naar de zege"

"Een bij rust wanhopig België had toch last met voetbaldwerg Panama", schrijft het Duitse Bild. "De Belgen hadden negen schoten op doel afgevuurd in de eerste 45 minuten, maar scoren lukte niet. En dan schoot de Franse legende Thierry Henry maar te hulp. De assistent-trainer nam Romelu Lukaku bij rust even bij zich. Henry fluisterde Lukaku iets in het oor en de tips werkten duidelijk, want de spits scoorde twee keer na rust."

L'Equipe: "De Belgen konden niet overtuigen"

De Belgen zijn duidelijk uit op revanche na hun mislukt EK van twee jaar geleden. Ze kampeerden vanaf het begin op de helft van de Panamezen en profiteerden van het naïeve voetbal van hun opponenten om kans na kans te versieren in de beginfase. Maar Carrasco, Mertens en zelfs De Bruyne konden de Panamese doelman niet in verlegenheid brengen door hun zwakke afwerking (9 schoten voor rust, waarvan slechts drie in het kader) en andere slordigheden in de zone van de waarheid. Er was een fantastisch moment van Mertens nodig om de ban te breken en daarna was Lukaku er met twee goals. De Belgen konden niet overtuigen, maar hebben wel een realistische match gespeeld."

Marca: "Cristiano, Neymar, Messi... we moeten praten over De Bruyne"

Ook het Spaanse Marca was helemaal wég van De Bruyne. Met 'We moeten het hebben over De Bruyne' titelen ze, waarna er een lofzang ingezet wordt op KDB. "De laatste weken ging het bij de Rode Duivels veel over Hazard, maar de echte sensatie op het veld vandaag was De Bruyne - het epicentrum van al het Belgische gevaar. De 'crack van Guardiola' toonde zijn spectaculaire voetbal en pakte uit met zijn ganse recital van passes. Vooral de assist voor de tweede goal, buitenkantje rechts perfect op het hoofd van Lukaku, was weergaloos." Waarna je leest: "Er zijn er velen die het hebben over Cristiano, Neymar en Messi, maar we moeten praten over De Bruyne."

The Sun: "Belgen kwamen niet in de buurt van hun beste niveau"

"Na een doelpuntenloze eerste helft kon Dries Mertens de ban breken met een fantastische volley. Daarna scoorde Lukaku ook twee keer. De Belgen kwamen niet in de buurt van hun beste niveau, maar ze zijn wel op de beste mogelijke manier aan hun WK-campagne begonnen. Ze lijken dan ook de favorieten om door te stoten naar de laatste zestien."

Algemeen Dagblad: "Defensie blijft heikel punt, zeker met Boyata"

"België is het WK begonnen met een ruime zege op het nietige Panama (3-0). Met name de eerste helft verliep uiterst stroef voor de Rode Duivels, die in de tweede helft alsnog een prima score neer konden zetten tegen de vermoeide Panamezen. Maar ook duidelijk: met de torenhoge WK-ambities van de Rode Duivels blijft de defensie een heikel punt, zeker nu Dedryck Boyata (oud-FC Twente) daarin staat opgesteld bij afwezigheid van de nog geblesseerde Thomas Vermaelen en Vincent Kompany. Maar voor de clash tegen Engeland wacht eerst Tunesië, wat op papier een zekerheidje is voor België."

Blick: "Schaduwfavoriet België doet motor laat aanslaan"

Leuke titel bij de Zwitserse tabloid Blick: 'Schaduwfavoriet België doet de motor laat aanslaan'. Binnenin lees je: "De Belgen zitten volgespekt met sterren: De Bruyne, Lukaku, Hazard. Nadat ze op het WK 2014 en het EK 2016 telkens in de kwartfinale strandden, willen ze dit jaar helemaal tot het einde meegaan. Hun opener tegen nieuweling Panama kan dus het begin van een lange weg in Rusland zijn. Al liep het lang niet zoals de Rode Duivels het wilden. Panama stond goed en hun doelman Penedo liet zich opmerken met enkele knappe reddingen. Pas na de rust vonden de Belgen de sleutel van de deur, zodat er van een soevereine WK-start niet meteen sprake is. Om een gooi te doen naar de wereldtitel, zullen de Belgen hun niveau toch moeten opkrikken."