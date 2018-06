Buitenlandse media lyrisch: "Hoe stop je deze Belgische jongens? Alstublieft, stuur de antwoorden op een briefkaart" GVS en TLB

23 juni 2018

Het prima voetbal van de Rode Duivels tegen Tunesië (5-2-winst, red.) is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Engelsen voelen nattigheid in aanloop naar het onderlinge duel van komende donderdag in Kaliningrad. En andere landen noteren België dan weer met wat grotere letters op de lijst met favorieten. Een overzicht:

BBC: "Verwoestende aanvalsgolven"

"België verpletterde Tunesië met verwoestende aanvalsgolven", stak het Britse BBC de complimenten niet onder stoelen of banken. "De Noord-Afrikanen verweerden zich kranig maar waren simpelweg niet opgewassen tegen de superieure kracht van de Rode Duivels. Vooral Lukaku was sterk. Ondanks zijn lichte blessure zal hij er volgende week ongetwijfeld opnieuw staan. De Engelse defensie zal het héél moeilijk hebben om hem af te stoppen. De groepswinnaar is dan wel nog niet gekend, België heeft dankzij de sprankelende afwerking alvast een streepje voor op ons."

The Sun: "Hoe stop je deze Belgische jongens?"

"De vernietigende Rode Duivels kenden geen genade met Tunesië", aldus The Sun. "Hun spel zal ongetwijfeld een rilling over de rug hebben bezorgd bij Engels bondscoach Southgate. Na de 3-0-zege tegen Panama zette België een vijfsterrenprestatie neer. Hoe stop je deze Belgische jongens? Alstublieft, stuur de antwoorden op een briefkaart. De geadresseerde is Gareth Southgate."

L'Equipe: "Hazard was een absolute marteling"

"België heeft zijn niveau flink opgekrikt. Ze bezitten de kracht om telkens aalvlug uit te breken en leverden een heuse demonstratie af", laat het Franse L'Equipe optekenen. "Vooral Hazard was sterk. Hij scoorde zijn eerste goals op een WK en was een absolute marteling voor 'De Adelaars van Carthago'. Zijn versnellingen, creativiteit en infiltraties vormden telkens een groot gevaar."

Daily Mail: "Waarschuwing voor volgende tegenstanders België"

"De manier waarop Engeland Tunesië overvleugelde, zorgde voor optimisme in het Engelse kamp. Maar wat België deed, was iets compleet anders. België speelde Tunesië meteen zoek en scoorde bij de vleet. Lukaku bracht zijn teller op dit WK op vier stuks en ook Hazard prikte twee keer - de middenvelder van Chelsea was opnieuw buitenaards, hij was de generaal op het veld. Het duo werd ook naar de kant gehaald, om helemaal klaar te zijn tegen de Engelsen."

"Het duurde 120 seconden tot de Belgen de prestatie van Engeland in perspectief gezet hadden. De Tunesiërs hapten al snel naar adem, zeker als de Belgen bliksemsnel door het centrum richting de goal trokken. De volgende tegenstanders van de Rode Duivels hebben een duidelijke waarschuwing gekregen."

Mundo Deportivo: " België speelde duidelijk met plezier"

"De selectie van Roberto Martínez bevestigde nog maar eens al het aanvallend geweld dat het in de rangen heeft. Samen met gastland Rusland scoorden ze tot nu toe het meest aantal doelpunten op dit WK. België speelde duidelijk met plezier en de bondscoach heeft de luxe om verschillende veldbezettingen te hanteren én sleutelspelers vroegtijdig naar de kant te halen."

"Toch is het opletten voor de defensieve kwetsbaarheid", is Mundo Deportivo toch ook kritisch. "Met het herstel van Thomas Vermaelen en Vincent Kompany zal dat wellicht wel snel opgelost worden. Engeland wordt een échte test."

SoFoot: "België stuurt boodschap naar hele wereld"

"België heeft stevig uitgepakt, deze zaterdagnamiddag in Moskou. Het won tegen Tunesië na een match die de Rode Duivels van begin tot einde domineerden. Geleid door het duo Lukaku-Hazard, allebei in heel goeie doen, waren de Belgen nog indrukwekkender dan tegen Panama. De Rode Duivels pakten uit met een machtsontplooiing die tegen elke ploeg voor schade kan zorgen. In minuut 63 gingen de hemelsluizen open, of hoe een magnifieke dag nooit perfect mag zijn. Maar laat dit duidelijk zijn: België stuurde vandaag een boodschap naar de hele wereld."

Bleacher Report: "Hazard kan België ver brengen op dit WK"

"Lukaku zal alle krantenkoppen sieren - nu is het aan hem om te tonen dat hij ook in de knock-outfase zijn goals maakt - maar ook de prestatie van een onbaatzuchtige Eden Hazard mag niet over het hoofd worden gezien", vertelt de gespecialiseerde voetbalsite Bleacher Report. "Tegen Panama begon hij niet goed, nu draaide hij meteen op volle toeren. Het ziet ernaar uit dat hij groeit in dit toernooi. De aanvoerder kan België wel eens zéér ver brengen op dit WK. Neem daar dan nog eens De Bruyne bij, de man die het tempo bepaalt en alles aan elkaar breit - en we kunnen het aanvallend perspectief alleen maar bewonderen."

"Toch moet Martínez zich bekommeren over de balans tussen aanval en verdediging. Sterkere tegenstanders zullen de gaten in hun 3-4-3 immers wel benutten", stelt Bleacher Report tot slot.