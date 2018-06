Boyata voelt zich klaar om Kompany en Vermaelen te vervangen: "Bij Celtic heel seizoen met driemansverdediging gespeeld" TLB

09 juni 2018

14u03

Bron: Belga 0 Rode Duivels Dedryck Boyata mag zich opmaken voor zijn eerste grote toernooi met de Rode Duivels. Bovendien zijn de speelkansen van de Celtic-verdediger wat vergroot door de blessures van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.

Toen bondscoach Roberto Martinez de definitieve selectie voor het WK in Rusland bekendmaakte, kon Dedryck Boyata opgelucht ademhalen. Boyata kreeg de voorkeur op Christian Kabasele en Laurent Ciman, die als reserve voor de geblesseerde Kompany werd aangeduid. "Mijn eerste doel was om in de voorselectie te geraken. Daarna had ik wel wat schrik dat ik niet bij de 23-koppige selectie zou horen, omdat ik nooit echt zeker ben geweest van mijn plaats bij de Rode Duivels", zei Boyata tijdens een persmoment in Tubeke. "Ik ben was dan ook enorm opgelucht en tevreden toen ik hoorde dat ik mee mocht, omdat het mijn eerste keer is."

Voor Boyata wordt het namelijk zijn eerste grote toernooi met de Rode Duivels. In 2016 werd hij door toenmalig bondscoach Marc Wilmots geselecteerd voor het EK in Frankrijk, maar een hamstringblessure gooide toen roet in het eten, waardoor de 27-jarige Brusselaar alsnog het EK miste. "Toen ik in 2016 geblesseerd uitviel, ging ik door een zeer moeilijke periode", zei Boyata. "Dat was echt de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. Maar ik zit nu in een situatie die ervoor kan zorgen dat ik eindelijk die ontgoocheling kan vergeten."

Boyata mocht in de oefeninterlands tegen Portugal en Egypte tweemaal invallen, maar toch lijkt de kans klein dat Boyata speelminuten krijgt op het WK als Kompany en Vermaelen fit geraken. "Maar ik heb hard gewerkt om erbij te geraken en ben klaar om ze te vervangen", zei Boyata. "Ik hoop dat ik speelminuten krijg en doe er alles aan om de coach te overtuigen. Bij Celtic hebben we bovendien een heel jaar met een driemansverdediging gespeeld. Ik ben het systeem dus gewoon. Ik stond dit jaar zowel centraal als rechts in de verdediging en kan dus op verschillende plekken worden uitgespeeld. Maar als de bondscoach me vraagt om links te staan, dan zal ik dat met veel plezier doen. De positie maakt voor mij niet zoveel uit."

"Kompany heeft op alles een antwoord"

Mocht Kompany niet fit geraken, vergroten de kansen van de Celtic-verdediger op speelminuten natuurlijk. Toch hoopt ook Boyata dat Kompany op tijd fit geraakt. "Ik ken Vincent al tien jaar. Hij is dan ook veel meer dan een collega, wij zijn echte vrienden", zei hij. "We praten over alles en ik kan altijd bij hem terecht als ik mijn frustraties wil uiten of vragen heb. Hij heeft ook altijd op alles een antwoord, dat is typisch voor Vincent. En hij blijft altijd positief, zelfs als hij geblesseerd is. Het is jammer wat er tegen Portugal gebeurd is met hem, maar Vincent revalideert altijd zeer snel."

Hoewel Boyata dit seizoen met Celtic de League Cup, de Schotse beker en de landstitel pakt, zijn er hier en daar twijfels of hij wel de geschikte vervanger van Kompany is. "Maar dat komt omdat ik nooit in België heb gespeeld en het publiek me minder goed kent. Mijn doel is dan ook om mijn uiterste best te doen en te tonen aan het publiek tot wat ik in staat ben. Maar ik heb er geen spijt van dat ik zo vroeg ben vertrokken uit België. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik te lang bij Manchester City ben gebleven. Ik kreeg er zo goed als geen speelkansen en had het daardoor moeilijk. Ik had veel vroeger moeten vertrekken bij City", besloot Boyata.