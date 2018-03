Bondsvoorzitter Linard: "Hier op de voetbalbond spreekt niemand over Michel Preud'homme" Mike De Beck

24 maart 2018

11u16

Bron: Le Soir 2 Rode Duivels Standard-voorzitter Bruno Venanzi is bezig aan een offensief om Michel Preud'homme weer naar Sclessin te halen, maar de topcoach sluit de nationale ploeg ook niet uit. In een interview met Le Soir vertelt bondsvoorzitter Gérard Linard alvast dat 'MPH' geen item is bij de Belgische voetbalbond.

Wordt het Standard of de Rode Duivels? Michel Preud'homme, momenteel een vrije trainer, lijkt straks voor één van die twee projecten te kiezen. Eerder deze week raakte al bekend dat Bruno Venanzi druk aan de slag is om Preud'homme weer naar de 'Vurige Stede' te halen. Al laat de voormalige doelman zijn oog ook vallen op de job van bondscoach. Tenminste als de KBVB niet verder gaat met Roberto Martínez. "Luister, ik ga je eens iets choquerends vertellen : hier op de voetbalbond spreekt niemand over Preud'homme", vertelt Gérard Linard. "Het onderwerp is niet relevant. Allereerst omdat we de recente - ik zeg zeer recente - mening van Michel over de situatie niet kennen. En daarna omdat als hij in vergevorderde onderhandelingen met Standard zou zijn, heeft hij misschien enkel en alleen dat project aan zijn hoofd."

Linard ontkent dus dat er gesprekken gaande zijn met Preud'homme, maar de bondsvoorzitter houdt de deur wel op een kier. "We zullen zien of de gelegenheid of noodzaak zich voordoet. Als de wens wederkerig is, of als er andere gelijkwaardige of betere kandidaten beschikbaar zijn en als Michel dan nog steeds vrij zou zijn. Als, als en nog eens als..."

"Gebrek aan dossierkennis in het geval van Damso"

De man die eind juni 2017 verkozen werd als de nieuwe bondsvoorzitter liet ook zijn licht schijnen over die andere heikele kwestie rond de Rode Duivels. De heisa rond rapper Damso. De zanger die normaal gezien het WK-lied zou schrijven voor ons land, maar dat ging uiteindelijk niet door na aanhoudend protest van onder meer de Vrouwenraad. Het plan Damso belandde uiteindelijk in de prullenmand, besliste de KBVB. "Het was een keuze waarbij de consequenties niet zijn afgemeten. In de eerste plaats vanwege het gebrek aan dossierkennis van de bevoegde chef, we moeten de nederigheid hebben om dat toe te geven", steekt Linard de hand in eigen boezem.

Damso wordt weergegeven op radio en tv, doet overal concerten en schuimt festivals af zonder dat iemand iets opmerkt aan zijn teksten Bondsvoorzitter Gérard Linard.

"Niemand stelde zich vragen over wie Stromae en Dimitri Vegas & Like Mike waren voordat ze werden gekozen voor onze vorige campagnes. En dat heeft geloond. Dus we dachten dat we uit hetzelfde vaatje zouden tappen zonder aandacht te besteden aan een profiel met betrekking tot de jongeren. Damso wordt weergegeven op radio en tv, doet overal concerten en schuimt festivals af zonder dat iemand iets opmerkt aan zijn teksten. En plotseling als het imago van de Belgische voetbalbond er aan vast wordt gekleefd, is daar de publiek opinie. Het is vreemd, maar de druk werd te groot en dan moet je je overgeven. Het is in ieder geval de overwinning van het lobbyen. Maar ik zeg het, het is ook de nederlaag van een bepaald idee dat ik heb over de collegialiteit van het organisme waarin ik verondersteld wordt om te functioneren. Kop op, loop er van weg! Maar dat is niet mijn stijl. Ik heb altijd geleerd om de problemen te confronteren."