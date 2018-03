Bondscoach Saoedi-Arabië: "Voor België gekozen omdat het een topland is" TLB

26 maart 2018

19u28

Bron: Belga 1 Rode Duivels Het nationale voetbalelftal van Saoedi-Arabië is intussen in België neergestreken voor de oefeninterland tegen de Rode Duivels. "We hebben voor België als tegenstander gekozen omdat het een topland is", vertelde bondscoach Juan Antonio Pizzi.

In een soepele 4-5-1 dwong Saoedi-Arabië, de nummer 69 op de FIFA-wereldranglijst, vorige week nog een 1-1 gelijkspel af tegen Oekraïne. Bondscoach Roberto Martinez waarschuwde eerder al voor het team, dat "hoge pressing zet en technisch onderlegd is".

Pizzi lijkt alvast niet van plan zich in te zullen graven in Brussel. "We hebben een tactisch systeem waarmee we tegen alle tegenstanders spelen. We hebben daarvoor de wapens. Onze bedoeling is om de bal te hebben en hoog te storen", aldus de Argentijnse Spanjaard, in de jaren negentig van de vorige eeuw een gevreesde spits.

Op het WK spelen de Saoedi's medio juni de openingswedstrijd tegen organisator Rusland. "We willen steeds verbeteren. België is sterk en we zitten in een WK-voorbereiding, dus moeten we zien hoe sterk we staan. Het is een topland, hun spelers zitten allemaal in topcompetities. Wij daarentegen hebben niet veel spelers die bekend zijn in Europa en net dat kan voor ons een voordeel zijn."

Op uitzondering van Osama Hawsawi zit er inderdaad geen enkele speler in de selectie die een belletje doet rinkelen. Voor Anderlecht kwam de centrale verdediger in het seizoen 2012-2013 welgeteld twee keer in actie: in de competitiewedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven kreeg hij 76 speelminuten, in de Beker van België mocht hij 58 minuten opdraven tegen Francs Borains.

Iets minder dan vijf maanden na zijn komst naar de Belgische hoofdstad keerde de inmiddels 33-jarige Hawsawi al terug naar eigen land, om er bij Al-Ahli aan de slag te gaan. Tegenwoordig verdient hij de kost bij Hilal. Bij Anderlecht speelde hij nog samen met Jordan Lukaku, die eerder deze week geblesseerd moest afhaken en terugkeerde naar Lazio om te revalideren.