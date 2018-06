Bondscoach Roberto Martínez steekt zijn angst niet weg: "Ik maak me zorgen om Kompany" NP

02 juni 2018

23u43 0 Rode Duivels “A blow”, jammerde de bondscoach. Zeg maar gerust een serieuze klap. Net voor Roberto Martínez zijn lijst van 23 moet doorgeven, zag hij Vincent Kompany uitvallen met een liesblessure.

Helemaal panikeren wil Martínez nog niet doen. “We gaan Kompany morgen (zondag, red.) onderzoeken. Dan staat een scan gepland en zullen we meer weten.” Maar toch: net dít wil je missen als bondscoach. Je leider in de verdediging die emotieloos het veld verlaat met een blessure. Nog voor het einde van de interland had Kompany het Koning Boudewijnstadion al verlaten. Gedesillusioneerd. Nog maar eens.

“Hij vertelde me dat hij last had in zijn lies”, zuchtte Martínez. “En ‘Vinnie’ kent zijn lichaam goed. Hij is geen jonge speler meer, hé. Hij wéét wanneer er iets niet juist is. Vandaar dat ‘Vinnie’ beseft dat het beter was om het veld te verlaten.”

Zijn WK in Rusland is plots acuut in gevaar voor Kompany. “This is a blow. Zeker omdat ‘Vinnie’ vanaf de eerste dag het voortouw nam, zijn verantwoordelijkheid opeiste. Hij pushte het team en het was een genot om hem bezig te zien. Je wil niet dat zoiets ophoudt. Toen hij geblesseerd van het veld stapte, voelde je dat heel het stadion zich zorgen maakt. Ik ook… Zo dicht bij onze finale selectie… Het is een ontgoocheling dat hij straks een scan moet ondergaan. (denkt na) Maar laat ons vooralsnog neutraal blijven en afwachten hoe ernstig de blessure echt is.”

Gelukkig is naast het uitvallen van Kompany ook goed nieuws. “Thomas Vermaelen herstelt goed. Hij trainde deze ochtend al individueel op het veld”, aldus Martínez. Ideaal is het hoe dan ook niet: je twee beste centrale verdedigers die onzeker zijn voor Rusland. “Of dat iets aan onze ambities zou veranderen? Nee. Aan ons om oplossingen te vinden, flexibel te zijn.”

Martínez gaf nog mee dat hij zijn definitieve 23 maandagochtend kenbaar zal maken. Eerst zal hij de spelers op de hoogte brengen en nadien, rond 10 uur, zal de KBVB communiceren.