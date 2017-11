Bondscoach Roberto Martínez roept Nainggolan opnieuw op. Ook Januzaj en Depoitre zijn er weer bij De voetbalredactie

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez heeft in het Belgian Football Centre in Tubeke zijn selectie bekend voor de oefenduels tegen Mexico (vrijdag 10 november om 20u45 in Brussel) en Japan (dinsdag 14 november om 20u45). De bondscoach riep opnieuw Radja Nainggolan, Adnan Januzaj en Laurent Depoitre op.

Nadat hij twee keer naast de selectie viel voor de Rode Duivels is Radja Nainggolan er opnieuw bij. Ook Adnan Januzaj is er opnieuw bij. Hij maakt momenteel het mooie weer bij Real Sociedad. Laurent Depoitre stond dan weer aan het kanon bij Premier League-club Huddersfield en maakt zijn wederoptreden bij de nationale ploeg. De 23-jarige Dennis Praet, nochtans goed op dreef in de Serie A bij Sampdoria, vist dan weer naast het net.

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels

Verdedigers: Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Christian Kabasele, Jordan Lukaku, Leander Dendoncker

Middenvelders: Axel Witsel, Moussa Dembélé, Youri Tielemans, Steven Defour, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Adnan Januzaj, Radja Nainggolan

Aanvallers: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Divock Origi, Dries Mertens, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Kevin Mirallas, Laurent Depoitre

Christian Benteke, Marouane Fellaini, Toby Alderweireld en Vincent Kompany zijn er zeker niet bij . Daardoor wordt de spoeling achterin wel heel dun.

Met het vriendschappelijke tweeluik sluiten de Rode Duivels hun jaar af, de eerstvolgende interlands worden pas in de lente van komend jaar afgewerkt. Martinez wil in de WK-voorbereiding vooral oefenen tegen landen met stijlen die we niet hebben in Europa, vandaar de keuze voor Japan en Mexico. In maart worden dat waarschijnlijk tegenstanders uit Zuid-Amerika en Afrika. Maar eerst wachten dus Mexico en Japan.

