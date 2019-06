Bondscoach Roberto Martínez: “Als het van mij afhangt, blijf ik zeker bij Rode Duivels tot na EK” Redactie

17 juni 2019

19u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels “Mijn toekomst ligt in de handen van de voetbalbond.” Roberto Martínez wil zeker tot na het EK van volgend jaar aanblijven als bondscoach van de Rode Duivels. Dat vertelde hij tijdens een persbabbel in Italië, waar de Jonge Duivels vertoeven voor het EK U21.

De voorbije maanden waren er geruchten dat FC Barcelona aan de mouw van Martínez trok. “Voor mij is het duidelijk: mijn toekomst ligt in de handen van de Belgische voetbalbond”, aldus de Spanjaard. “Ik heb een contract met hen en de supporters, dat respecteer ik. Als het van mij afhangt, blijf ik al zeker bij Rode Duivels tot na het EK van volgend jaar. Ik vertrek niet op eigen initiatief.”

Over het slechte resultaat van de Jonge Duivels in de openingsmatch tegen Polen (3-2-verlies) vertelde Martínez het volgende: “Het is een goede leerschool voor hen. Het is een voetballes die hen voorbereidt voor de toekomst.”

Romelu Lukaku

Ten slotte had Martínez het over de transferperikelen rond de topschutter van de Rode Duivels, Romelu Lukaku. “Het is duidelijk dat hij moet vertrekken bij Manchester United. Het zou een goede zaak zijn voor beide partijen. Het is nu zaak dat Romelu de juiste club vindt.”