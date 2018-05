Bondscoach open en bloot: "Lukaku is misschien wel de meest complete spits ter wereld. Nainggolan? Ik moet de balans in het team houden" DMM

19 mei 2018

12u08

Bron: Walk Talk Football 0 Rode Duivels Maandag is het zover. Dan roept bondscoach Roberto Martínez zijn 23 uitverkorenen op het matje voor het WK in Rusland. 'Walk Talk Football' voelde de Spanjaard intussen aan de tand over enkele hete hangijzers. Martínez: "België heeft geen voorgeschiedenis om het WK te winnen en Radja Nainggolan is een héél moeilijke kwestie."

Een ontspannen bondscoach bij 'Walk Talk Football'. Rondslenterend door een Britse binnenstad legde kreeg Roberto Martínez enkele prangende vragen voorgeschoteld in de aanloop naar het WK. Te beginnen met een pronostiekje voor de 'mundiale' in Rusland. Welke teams schitteren straks in het land van Poetin?

"Dat is vooraf altijd de vraag", steekt Marínez van wal. "Na de loting probeert iedereen wel eens te kijken welke teams wat kunnen doen. Voor mij speelt de voorgeschiedenis een grote rol. Landen die het WK al eens konden winnen, hebben een enorm psychologisch voordeel. De laatste 25 jaar waren dat Spanje, Frankrijk, Brazilië, Duitsland en doe daar ook maar Argentinië bij. Dat zijn de te kloppen teams op elk WK."

Wat dan met de Belgen? Ons land raakte nooit verder dan de halve finales (1986), is een finale of winst dan mogelijk deze zomer in Rusland? "In België leeft het besef dat deze Rode Duivels een heel sterke ploeg vormen, maar inderdaad, zonder voorgeschiedenis is het moeilijk om uit te vogelen hoe we precies in het toernooi moeten groeien."

"In dat opzicht is de aanwezigheid van Thierry Henry van cruciaal belang. Thierry maakte deel uit van een generatie die met zijn land voor het eerst het WK heeft gewonnen in 1998. Hij brengt dus wel wat knowhow mee voor deze generatie. Bovendien heeft hij oog voor detail en kan hij veel gevoel voor empathie opbrengen voor de aanvallers in het team."

"Lukaku heeft één uitzonderlijke kwaliteit en dat is doelpunten scoren"

Eenmaal bij de aanvallers gekomen, gaf de bondscoach ook zijn mening over Romelu Lukaku. Martínez haalde 'Big Rom' op 21-jarige leeftijd naar Everton en zag hem daar uitgroeien tot een van de beste aanvallers in de Premier League. "Romelu heeft één uitzonderlijke kwaliteit en dat is doelpunten scoren. Dat is de reden waarom clubs veel geld neertellen voor een dergelijke speler. Indertijd was dat ook de aanleiding om hem voor een recordbedrag (35 miljoen euro) naar Everton te halen."

"Lukaku was op dat moment nog geen afgewerkt product zoals we dat zeggen. Op 21-jarige leeftijd ben je nog piepjong. Het was een plezier om hem in die periode te zien uitgroeien tot misschien wel de meest complete nummer negen in de wereld. Romelu is sterk, snel, technisch ook. Hij kan fungeren als aanspeelpunt of counterspits. Dat maakt hem uniek. Hij is ook nog maar 24 en heeft de mentaliteit om steeds beter te willen zijn. Dat is belangrijk, die mentaliteit. En uiteraard dat uitzonderlijke talent om doelpunten te scoren."

"Nainggolan? Ik moet de balans binnen het team bewaren"

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard. België baadt volgens Bleacher Report in luxe wat betreft sterspelers. Wie is nu volgens de bondscoach de belangrijkste voor het team? "Een interessante vraag. Kijk, het is belangrijker om ze te verenigen en in één ploeg te laten spelen. Ze zijn bij hun clubs ontzetten belangrijk, maar het is mijn taak als bondscoach om ze samen tot het sterkst mogelijke team te smeden."

"Daarom is de zaak Radja Nainggolan ook zo moeilijk. Ook in die kwestie moet ik de ploeg voorop stellen en de balans binnen het team bewaren. Dat is mijn belangrijkste taak en die gaat gepaard met harde beslissingen", is Martínez duidelijk. Of Nainggolan ook effectief deel uitmaakt van de komende WK-selecite liet de Spanjaard niet uitschijnen.

"Spelers als Lukaku en Mertens mixen in één team is leuk"

Gevraagd naar het communautaire verhaal was Martínez wél duidelijk. "Dat speelt totaal niet meer in deze ploeg. Het is logisch dat in een land met drie talen en veel diversiteit verschillende manieren van denken zijn. Maar dat hindert deze nationale ploeg niet. Sterker nog, voetbal brengt de Belgen juist samen. Binnen de ploeg zijn er geen kliekjes en de spelers zijn geweldige ambassadeurs voor het Belgische volk. Dat is een rol waar ze zich van moeten bewust zijn, maar waar ze ook van moeten genieten."

"Bovendien versterkt diversiteit een ploeg. Ik leerde dat al als coach in de Premier League. Hoe meer nationaliteiten in een ploeg, hoe sterker dat een team maakt. Als je veel interpretaties op het voetbal in één team hebt, dan helpt je dat ook om alle aspecten beter te beheersen. Dat geldt ook qua diversiteit in een nationale ploeg. Kijk naar Romelu Lukaku en Dries Mertens. Beiden willen op eenzelfde manier voetballen, maar doen dat -fysiek gezien - uiteraard op een andere manier. Het gegeven dat je zoiets als bondscoach kan mixen, maakt het extra leuk."

"Een WK is de meest unieke ervaring in de voetbalwereld"

"Ik ben op 44-jarige leeftijd nog een relatief jonge coach. De kans om België te coachen was voor mij iets ongelooflijks. Ik had drie Belgen onder mij bij Everton (Lukaku, Mirallas en Fellaini) en stond wekelijks oog in oog met al die andere Belgen in de Premier League. De Bruyne, Courtois, Hazard, Vertonghen, noem maar op... Stuk voor stuk spelers waarin een enorm potentieel schuilt. De opwinding om hen samen te brengen in één team vormde voor mij een geweldige uitdaging. Dat heeft me ook over de streep getrokken om het clubtrainerschap achter mij te laten."

"En uiteraard is een WK nog iets extra's. Het is de meest unieke ervaring in de voetbalwereld. Het is een privélege en zeker met zo'n groep. Heel België gelooft dat er iets kan. Er staat ook een structuur neer. We willen ook jongere spelers het gevoel geven om in de voetsporen van Lukaku en co te kunnen treden. De opvolging is verzekerd."

Restte nog de clash met Engeland als uitsmijter. "Het was een speciaal moment om hen te loten. Veel spelers spelen in clubverband in de Premier League. Ook veel leden van de staf hebben een verleden in Engeland. Ik werkte twintig jaar in het Engelse voetbal. Ik ben geboren in Spanje, maar als coach ben ik geboren in Engeland. Ik ben blij dat we elkaar in de groepsfase tegenkomen. Hopelijk gaan beide landen door, dan hoeven we elkaar voor mijn part niet meer terug te zien tot de finale."