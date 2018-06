Bondscoach Martínez neemt nog géén definitieve beslissing rond Vincent Kompany: "Over zeven à tien dagen weten we of hij klaar geraakt" Redactie

04 juni 2018

10u33 1 Rode Duivels Er is nog géén definitieve beslissing genomen rond Vincent Kompany (32). De verdediger moest zaterdag tegen Portugal het veld verlaten met een liesblessure. Bondscoach Martínez geeft Kompany nog een week de tijd om klaar te geraken. Laurent Ciman is aangeduid als stand-by.

"Kompany presteert sterk op training, zijn leiderschap is belangrijk voor ons. We willen hem er absoluut bij en daarom gaan we voor hem de tijd nemen die we krijgen", zei de bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martínez tijdens de bekendmaking van de WK-selectie. "Reglementair kan dat tot de dag voor onze eerste wedstrijd. Vandaar deze uitzonderlijke beslissing. Over zeven à tien dagen weten we of Kompany klaar geraakt. Als hij op 17 juni niet fit is, zal hij er niet bij zijn."

Volgens Martínez duurt het altijd enkele dagen tot een scan duidelijkheid kan brengen bij Kompany. "Het is afwachten op de eerste diagnose. Vervolgens moeten we met de medische staf bekijken hoe de situatie is", aldus Martínez. "Zijn kracht is zijn winnaarsmentaliteit. Hij was enorm teleurgesteld na Portugal, maar was gisteren weer aan het werken. Of zijn onzekerheid zal wegen op de groep? De spelers kunnen daar wel mee omgaan."