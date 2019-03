Bondscoach Martínez looft Fellaini: “Marouane vormt inspiratiebron voor jongeren”



08 maart 2019

09u31

Bron: Belga 0 Rode Duivels Marouane Fellaini maakte gisteren bekend een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Roberto Martínez verliest zo een van zijn breekijzers in de kwalificatiecampagne richting het EK van 2020. “De manier waarop Marouane zich altijd inzette op het veld zal veel spelers van onze jongere generaties inspireren”, looft de bondscoach de 31-jarige middenvelder.

Martínez had Fellaini (87 caps, 18 doelpunten) sinds het najaar van 2016 onder zijn hoede, toen de Spanjaard overnam van Marc Wilmots. De Belgische motor draaide onder de nieuwe bondscoach op volle toeren en de Duivels haalden vorige zomer op het WK in Rusland een historische bronzen medaille. Fellaini was bij Martínez niet altijd titularis, maar bleef wel een belangrijke rol vervullen. In de achtste finales op het WK was hij nog van goudwaarde, toen hij tegen Japan de 2-2 gelijkmaker binnenkopte. België won nadien met 3-2.

“We moeten nu terugdenken aan enkele van de beste momenten die Marouane ons geschonken heeft”, reageert Martínez. “De manier waarop Marouane zich altijd inzette op het veld, moet voor onze jongere generaties een inspiratiebron vormen. Zo moet je de Rode Duivels vertegenwoordigen.”

Ook enkele Duivels reageerden al op het afscheid van hun teammaat. “Ik zal je altijd dankbaar zijn om me te redden tegen Algerije en Japan op het WK”, schrijft Jan Vertonghen, die in beide partijen in de fout ging waarna België alsnog won na een goal van Fellaini. “We zullen je missen grote kerel. Proficiat met je grootse internationale loopbaan.” Michy Batshuayi koos voor een foto waarin beide spelers mekaar omhelzen. “We zullen je missen”, klinkt het ook bij de aanvaller.