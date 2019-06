Bondscoach Martínez looft de mentaliteit van zijn Duivels: “Als je het goed doet, lijkt het simpel” Niels Poissonnier

09 juni 2019

00u05

Bron: Eigen berichtgeving 2 Rode Duivels Vingers in de neus. Nieuwe kwalificatie-interland, nieuwe zege. Een doelpuntensaldo van +7 intussen, na amper drie speeldagen. “Laat ons genieten van deze winst, in plaats van naar de moeilijkheid te kijken”, vindt bondscoach Roberto Martínez.

Coach, wat gaf u de meeste voldoening?

“Zonder twijfel onze start. In die eerste twintig minuten hebben we toon gezet. Want dit was een zeer gevaarlijke match. Als je niet goed begint tegen een goed georganiseerde ploeg als Kazachstan, dat wedstrijdfit is, kan je problemen krijgen. Maar we hebben ze nooit in de match laten komen. Integendeel. We hebben meteen het tempo bepaald, met twee knappe goals dankzij infiltraties. Nadien zijn we vijftien minuten lang de weg wat kwijt geweest. Na rust begonnen we weer goed. Met al snel de 3-0 en nog twee kansen die we niet konden afwerken. Over algemeen was ons focus zeer goed.”

Wat heeft u tijdens de rust tegen uw spelers gezegd?

“Dat we niet moesten denken dat het over was. Zo werkt het niet in het voetbal. In Zwitserland stonden we ook al snel 0-2 voor… We hebben die tweede helft aangevat met het idee dat het nog 0-0 stond. En dan merk je dat je meteen weer controle hebt. Dat deed me deugd.”

Is dit allemaal niet te eenvoudig voor zo’n getalenteerde groep? 9 op 9, acht goals gemaakt, amper ééntje tegen…

“Als je het goed en correct doet, lijkt het simpel. Maar zonder de juiste focus en de concentratie krijg je verrassende resultaten. Kijk maar andere uitslagen. Er zijn altijd grote landen die er niet in slagen zich te kwalificeren voor een EK of WK. En dat komt omdat ze onderweg ergens gezondigd hebben. Wij moeten genieten van deze winst, in plaats van naar de moeilijkheid te kijken. Tegen wie we ook spelen, we willen ons hoog niveau halen, want dan wordt je sterker en beter.”

Waarom koos u voor Castagne en niet voor Meunier?

“We moeten de twee interlands in overweging nemen. De rol van wingback in ons systeem is de meest veeleisende. Timothy presteerde zeer constant en goed tijdens de vorige interlands. Hij is bovendien enorm gegroeid – er is een voor en na de nationale ploeg. Timothy weet intussen exact hoe we spelen en loopt met super veel vertrouwen te voetballen. Kijk, het is belangrijk dat we alle spelers gebruiken. Dat we onze groep vergroten en je geen verschil ziet als eens iemand anders speelt. Het niveau van Thomas kennen we overigens allemaal. Alleen heeft hij het seizoen afgesloten met wat fysieke problemen. Thomas kan zich nu goed voorbereiden op dinsdag.”

Bent u opgelucht dat de transfer van Eden naar Real rond is?

(lacht) “Ik snap dat het moeilijk is om te geloven, maar Eden deed de voorbije dagen heel normaal. Hij is het grootste voorbeeld van iemand die altijd relax blijft. We leven trouwens al een jaar met die transfergeruchten. Toen de deal vrijdagavond rond was, was ik wel wat ongerust. Het was feest en dan heb je schrik dat de focus voor de drie punten wat verdwijnt. Maar dit bleek een mooi eerbetoon, van 35.000 fans. En Eden speelde zoals altijd. Hij verliest nooit de glimlach aan de bal. Dat toont zijn volwassenheid. De fans hebben voor een sfeer gezorgd dat hij nooit zal vergeten – Eden verdient dat.”

Nog één iets, coach. Was u geschrokken toen u hoorde dat ondervoorzitter Bart Verhaeghe de voetbalbond verlaat?

“Het was een verrassing, ja. Hij heeft hier voor de nodige structuur gezorgd en het niveau omhoog getild. Terwijl hij daar nooit voor betaald is geweest. Not a penny. Hij deed het uit liefde voor het spelletje. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij gedaan heeft, want Bart is zeer belangrijk geweest in professionalisering van de Duivels. De resultaten zijn er. Ook financieel.”

Bent u ongerust dat uw steun kan wegvallen?

“Altijd als zo’n positief figuur vertrekt, ben je altijd ongerust. Maar ik hoop dat de structuur nu sterker is dan toen Bart Verhaeghe hier toekwam. We moeten sowieso verder groeien – de juiste weg is ingeslagen.”