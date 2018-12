Bondscoach Martínez inspecteert EK-tegenstrevers én waarschuwt: "Als een team denkt al gekwalificeerd te zijn, volgt uitschakeling" GVS

02 december 2018

15u32

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels spelen in de kwalificaties voor het EK 2020 in groep I tegen Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino. "Rusland was fantastisch op het WK en Schotland zal met een ander team spelen in vergelijking met onze confrontatie in september", verklaarde en vooral waarschuwde bondscoach Roberto Martínez.

"We zijn ondergebracht in een poule met zes landen. Dat betekent dat er voor ons geen oefeninterlands zijn in juni. Ik verkies wedstrijden met inzet", aldus Martínez.

De op papier moeilijkste tegenstander is Rusland. "Ze hebben een fantastisch WK gespeeld. Op tactisch vlak waren de Russen solide. Ze hebben Spanje uitgeschakeld en blijven in volle ontwikkeling. Naar Rusland gaan zal mooie herinneringen oproepen", zei de bondscoach van het nummer drie van het voorbije WK. "Het weer daar verontrust me niet. In het voetbal moet je flexibel zijn en met verschillende omstandigheden kunnen omgaan. In Cyprus kan het bijvoorbeeld warm zijn."

In september was België nog met 0-4 te sterk voor Schotland. "We zullen een ander team tegenover ons krijgen. Alex McLeish (ex-Genk) doet zijn job uitstekend. Het wordt fantastisch voor onze fans om naar Hampden Park te gaan. En ik verheug me op de komst van de Schotse supporters naar Brussel. Het worden twee interessante wedstrijden."

De groep wordt vervolledigd door Cyprus, Kazachstan en San Marino. "Wat Kazachstan betreft zullen we het logistieke aspect moeten bekijken. San Marino en Cyprus liggen dichterbij. Lastig of niet lastig, het belangrijkste is te presteren. Dat we favoriet zijn? We zijn nummer één op de FIFA-ranking en dat moeten we aanvaarden. Maar in Zwitserland hebben we gezien, we waren bijna geplaatst voor de Final Four... Daar moeten we lessen uit trekken. Als een team denkt al geplaatst te zijn voor het EK, zal de kwalificatie uiteindelijk niet lukken."

