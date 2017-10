Bondscoach Martinez: "In Rusland tonen hoeveel talent er in deze groep zit" Bewerkt door GVS

22u44

Bron: Belga 3 BELGA Rode Duivels Met een 3-4-zege in een bizarre wedstrijd in lastige omstandigheden op bezoek bij Bosnië-Herzegovina deden de Rode Duivels wat ze moesten doen in hun jacht op het reekshoofdstatuut bij de WK-loting van 1 december in Moskou.

"Het veld was heel slecht en het kwam er dus op aan snel de juiste 'spirit' te vinden. We waren goed gestart, maar toen viel Marouane Fellaini geblesseerd uit en kregen we het lastiger. Nadien hebben we veel karakter getoond, want mijn spelers aanvaardden niet dat we zouden verliezen", vertelde de bondscoach na de wedstrijd in het Grbavicastadion in Sarajevo.



Het is intussen de tweede keer op rij dat Martinez de mentaliteit van zijn spelersgroep looft. Begin september in Griekenland was hij evenzeer tevreden met de reactie op het tegendoelpunt. "De laatste twee wedstrijden waren goede voorbeelden van de creatie van een team dat altijd wil winnen en dat speelt met de juiste ingesteldheid. Op dat vlak zitten we in een stijgende lijn. We moeten stap voor stap zetten, maar de tekens zijn er. Niemand wou zijn ploegmaats vandaag in de steek laten. We zijn een winnende ploeg geworden. Rusland wordt een goeie mogelijkheid om te tonen hoeveel talent er in deze groep zit."



Ondanks de vechtlust gaf de verdediging veel weg en dat resulteerde uiteindelijk in drie tegendoelpunten en ook bijna in puntenverlies. Het systeem met een driemansverdediging komt zo steeds meer ter discussie te staan. "Er kwam een tegendoelpunt op een hoekschop, eentje na een misser", nuanceerde de bondscoach. "We moeten vandaag niet naar systemen kijken: het veld was een uitdaging en het weer was slecht. Het ging dus om karakter en vechtlust. De wil om te winnen was er", aldus Martinez, die naar eigen zeggen wel van systeem zou durven veranderen, afhankelijk van de tegenstander. "Elke wedstrijd is anders, we zijn flexibel genoeg om indien nodig te switchen. Daar lig ik nu niet van wakker. Vandaag moeten we geen tactische details ontleden, het ging om de inzet. Op tactisch vlak zullen we het wel juist zetten", besloot Martinez.