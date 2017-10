Bondscoach Martinez: "Ik heb drie opties en wacht de laatste training af om te beslissen wie Lukaku vervangt" Bewerkt door GVS

Bron: Belga 60 belga/photonews Rode Duivels De Rode Duivels trainen deze avond in het aftandse Grbavicastadion in de Bosnische hoofdstad Sarajevo voor de laatste keer in hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van morgen tegen Bosnië-Herzegovina. Ondanks het ticket naar Rusland al binnen is, kunnen onze voetbalheren een grote stap zetten naar het statuut van reekshoofd bij de loting. Daarbij één groot vraagteken: wie vervangt Romelu Lukaku in de spits? "Voorin hebben we 3 opties, maar ik moet het op de laatste training nog eens bekijken", blijft Martinez duister.

Voor de thuisploeg is het een wedstrijd van alles of niets, want zij moeten punten pakken om hun tweede plaats vast te houden om zo alsnog een stek in de barrages af te dwingen. Voor de Belgen is de situatie helemaal anders, sinds de 1-2 zege van begin vorige maand in Griekenland zijn ze immers zeker van de eindwinst in de groep en de bijhorende kwalificatie voor het WK in Rusland.

Toch staat er nog heel wat op het spel, want bij de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou wordt er gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen, de landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd en ontlopen zo in principe de sterkste tegenstanders. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.

De Belgen moeten er in Sarajevo dus alles aan doen om hun status als reekshoofd te verdedigen. "We moeten met de juiste ingesteldheid aan de aftrap verschijnen", vertelde bondscoach Roberto Martinez op de persconferentie van vandaag. "Het is aan ons om een antwoord te vinden op de intensiteit die zij voor de dag zullen leggen. Bosnië is zeer competitief, we zullen er alles aan doen om op dat vlak op hun niveau te geraken. Eens we op het veld komen, met de sfeer die er hier altijd hangt, denk ik wel dat we klaar zullen zijn om te presteren."

Wie van de drie?

Door de blessures van Vincent Kompany en Romelu Lukaku, en de schorsing van Axel Witsel staan er nog drie vraagtekens in de basiself. "Voorin hebben we drie opties: Dries Mertens, Michy Batshuayi en Divock Origi. Spitsen met specifieke kwaliteiten die een eigen interpretatie hebben van de positie op de nummer negen. Ik moet het vandaag op de laatste training nog eens bekijken. Het zijn hier ook andere omstandigheden", liet Martinez nog niet te veel in zijn kaarten kijken, al lijkt 'Batsman' wel de voorkeur te genieten.

Op het middenveld ligt Fellaini in poleposition, achterin lijkt Thomas Vermaelen de vervanger van Kompany te worden. "Het is geen risico om Vermaelen aan de aftrap te brengen, ik heb hem op training bezig gezien. Het is voor hem een uitstekende gelegenheid om speelminuten op te doen. Met ook nog Dedryck Boyata - zeer sterk tegen Anderlecht -, Laurent Ciman, Leander Dendoncker en Christian Kabasele zijn er wisselmogelijkheden genoeg. Onze verdediging zou wel gesynchroniseerd moeten raken, maar we hebben nu eenmaal niet zo veel tijd om eraan te werken als bij een club", besloot de bondscoach.

In drie wedstrijden op Bosnische bodem konden de Rode Duivels nog nooit winnen. Twee keer werd er verloren, bij het laatste bezoek dwong Radja Nainggolan met een treffer een 1-1 gelijkspel af. Aardige statistieken voor het thuisland, dat zich daaraan wil optrekken in een wedstrijd waarin het voor hen alles of niets wordt met het oog op de WK-kwalificatie. "Het is een traditie dat we in eigen huis goeie resultaten neerzetten tegen België en dat zullen we ook zo proberen te houden", vertelde de Bosnische bondscoach Mehmed Bazdarevic.



De vorige wedstrijden tussen beide landen werden echter in Zenica gespeeld en dus niet in de minder vijandige sfeer in de hoofdstad. In de heenronde in het Koning Boudewijnstadion kregen de Bosniërs bovendien een 4-0 nederlaag aangesmeerd en deze keer is draaischijf Miralem Pjanic er niet bij. "België is erg sterk en het wordt lastig voor ons. We kennen de tegenstander goed en zullen er een zo goed mogelijk team tegenover zetten. Elke wedstrijd is anders."



Voor de Duivels wordt het zaterdag opletten voor Edin Dzeko, Nainggolans ploegmaat bij AS Roma die vorig seizoen Dries Mertens van de topschutterstitel hield in de Serie A. "Ik weet dat Radja al twee keer op rij niet opgeroepen werd", ging de topspits van start. "Ik ben er echter zeker van dat hij er in Rusland wel bij zal zijn. Hij kan het team heel wat bijbrengen."

Photo News Scoort Edin Dzeko zaterdag opnieuw tegen België?