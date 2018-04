Bondscoach Martínez: "Het helpt wanneer eerdere generaties al prijzen wonnen, die ervaring is er bij ons niet" GVS

23 april 2018

17u26

Bron: TalkSport 5 Rode Duivels Roberto Martínez was deze ochtend te gast bij het Britse radioprogramma ' Alan Brazil Sports Breakfast'. De bondscoach van de Rode Duivels sprak er openlijk over de Belgische WK-droom. "De Belgische fans hebben het gevoel dat we iets speciaal kunnen verwezenlijken . Wij moeten daar als groep van genieten."

Presentator Alan Brazil, dertienvoudig Schots international én gewezen spits van onder meer Tottenham en Manchester United, voelt elke ochtend bij radiostation TalkSport een sportfiguur aan de tand. Dit keer werd bondscoach Roberto Martínez voor de microfoon gehaald, die ronduit vertelde over het WK in Rusland.

"Het Belgisch nationaal team is een groep van spelers dat teert op puur talent", opende de Spanjaard zijn betoog. "Daar genieten we allemaal van. Ze toveren bij iedereen een glimlach tevoorschijn. Denk maar aan de goal van De Bruyne afgelopen weekend. Of ik in mijn achterhoofd al weet wat mijn basisopstelling is? Neen, absoluut niet. Ik weet wél hoe ik wil spelen en welke doelen we willen halen, maar elke bondscoach heeft nu toch wat schrik met onverwachte blessures die alles overhoop kunnen gooien. Op dit moment zijn elf namen dus onmogelijk. Ik kijk trouwens niet alleen naar de eerste elf, alle 23 worden belangrijk, moeten zich goed voelen en in prima gezondheid verkeren tijdens het hele toernooi."

Eerdere generaties

Alan Brazil bewierookte het talent van de Duivels, maar vroeg zich af hoe het komt dat ze nog geen overdonderende resultaten konden boeken. Gelooft België wel voldoende in zichzelf? "Dat is het probleem niet", antwoordde Martínez. Het ligt hem eerder in de ervaring. "Wanneer je naar een groot toernooi gaat, helpt het altijd dat vroegere generaties al prijzen pakten en zij een nieuwe lichting kunnen sturen. Kijk naar Brazilië, Spanje, Duitsland: zij hebben allemaal een glashelder idee wat net in de voorbereiding en op zo'n groot toernooi moet gebeuren om resultaat te halen. Dat is er niet."

"Maar België is de laatste vijftien jaar dankzij een vast plan op de goede weg", gaat Martínez verder. "Vanuit een duidelijke structuur in eigen land konden mijn spelers de oversteek maken naar het buitenland. Daar spelen ze nu bij de beste clubs waar automatisch een winnaarsmentaliteit wordt gecreëerd."

Maakt Martínez zich zorgen om Alderweireld? "Neen. Kijk: Toby is een zekerheid, hij is 'mister consistency'. Hij speelt al jaren op een bijzonder hoog niveau. Bovendien heeft hij door hun gezamenlijke geschiedenis een goede samenwerking met Jan Vertonghen. Dat zie je duidelijk. Samen stralen ze metier uit. Alderweireld sukkelde met een lastige blessure en moet wel minuten zien te verzamelen, maar tegen Saoedi Arabië haalde hij overduidelijk een hoog niveau."

Sterren

De oefenmeester beseft ook dat de verwachtingen van de Belgische supporters torenhoog zijn. "Logisch. 95 percent van onze groep speelt in de beste competities ter wereld. Ze zijn grote sterren. In België is er dus het gevoel dat deze generatie iets speciaal kan verwezenlijken. Wij moeten daar als groep van genieten. Het moet een extra motivatie zijn, we moeten die verwachtingen dragen. Hoe belangrijk het is om de groep te winnen? Dat is volgens mij niet cruciaal. We moeten doorstoten, maar nog veel belangrijker is om het goede gevoel te pakken te krijgen tijdens die eerste drie matchen. We moeten groeien in het toernooi. Kijk naar Duitsland, zij trekken match na match hun niveau op."

Tot slot kwam Martínez terug op de uitreiking van Speler van het Jaar in Engeland. Niet De Bruyne, wel Salah ging met de prijs aan de haal. "Ik moet toegeven dat ik zeer verrast was. De winnaar heeft het zeer goed gedaan in een uitzonderlijk seizoen, maar wat Kevin deed in samenwerking met de spelers rondom hem was indrukwekkend. Er is in Europa geen middenvelder met een grotere impact dan De Bruyne. Hij was zeer belangrijk voor de titel van Manchester City, hij verdiende absoluut om te winnen", aldus de bondscoach.